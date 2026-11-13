10 mensagens para o Dia Mundial da Gentileza que você realmente mandaria

Dia Mundial da Gentileza: veja o que escrever para agradecer a quem fez diferença no seu dia (FG Trade Latin//Getty Images)
Freelancer
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 04h49.
O Dia Mundial da Gentileza, celebrado todo dia 13 de novembro, é uma oportunidade para agradecer por gestos que fizeram diferença na sua rotina. Pode ser ao amigo que ouviu seu desabafo até o fim ou ao colega que segurou as pontas num dia corrido.
A seguir, veja 10 mensagens para compartilhar no Dia Mundial da Gentileza, com sugestões para agradecer uma ajuda, oferecer apoio ou retomar o contato com alguém de quem você sente falta.
"Fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Me fez bem poder falar com você sem precisar organizar tudo na minha cabeça antes. Obrigado por me ouvir."
"Obrigada pelo apoio quando precisei. Ter sua presença e seu trabalho faz o dia a dia ser muito mais tranquilo."
"Como você está hoje? Se quiser conversar, saiba que estou disponível para você. Estou aqui!"
"Passei na frente daquele lugar que a gente gostava e lembrei de você. Que tal voltarmos lá um dia para colocar a conversa em dia? Sou grato por todas as nossas memórias."
"Obrigado pelo cuidado e carinho que você tem comigo. Ter alguém que se preocupa com a gente faz a diferença."
"Hoje consegui fazer sozinho aquilo que você me ensinou. Lembrei de como você explicou tudo com calma quando eu ainda tava perdido. Valeu por ter me dado esse tempo."
"Valeu pela ajuda de ontem. Meu dia tava uma correria, e foi um alívio saber que você já tinha resolvido isso pra mim."
"Lembro que, no meu primeiro dia, você me acolheu. Gostaria que você soubesse que sua atitude fez a diferença para mim."
"Valeu por segurar as pontas em casa e resolver tanta coisa no dia a dia. Sei que isso leva tempo e dedicação."
"Quando precisei, você mudou seus planos para me buscar. Na correria daquele dia, mal consegui agradecer. Eu ainda lembro do alívio que senti quando você chegou."