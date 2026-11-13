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10 mensagens para o Dia Mundial da Gentileza que você realmente mandaria

Celebrada em 13 de novembro, a data é uma ocasião para agradecer uma ajuda, reconhecer um cuidado ou oferecer companhia

Dia Mundial da Gentileza: veja o que escrever para agradecer a quem fez diferença no seu dia (FG Trade Latin//Getty Images)

Dia Mundial da Gentileza: veja o que escrever para agradecer a quem fez diferença no seu dia (FG Trade Latin//Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 04h49.

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O Dia Mundial da Gentileza, celebrado todo dia 13 de novembro, é uma oportunidade para agradecer por gestos que fizeram diferença na sua rotina. Pode ser ao amigo que ouviu seu desabafo até o fim ou ao colega que segurou as pontas num dia corrido.

A seguir, veja 10 mensagens para compartilhar no Dia Mundial da Gentileza, com sugestões para agradecer uma ajuda, oferecer apoio ou retomar o contato com alguém de quem você sente falta.

1. Para quem ouviu seu desabafo

"Fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Me fez bem poder falar com você sem precisar organizar tudo na minha cabeça antes. Obrigado por me ouvir."

2. Para o colega que segurou as pontas no trabalho

"Obrigada pelo apoio quando precisei. Ter sua presença e seu trabalho faz o dia a dia ser muito mais tranquilo."

3. Para quem está tendo uma semana difícil

"Como você está hoje? Se quiser conversar, saiba que estou disponível para você. Estou aqui!"

4. Para o amigo que você vê menos do que gostaria

"Passei na frente daquele lugar que a gente gostava e lembrei de você. Que tal voltarmos lá um dia para colocar a conversa em dia? Sou grato por todas as nossas memórias."

5. Para quem sempre pergunta se você chegou bem

"Obrigado pelo cuidado e carinho que você tem comigo. Ter alguém que se preocupa com a gente faz a diferença."

6. Para quem teve paciência para ensinar

"Hoje consegui fazer sozinho aquilo que você me ensinou. Lembrei de como você explicou tudo com calma quando eu ainda tava perdido. Valeu por ter me dado esse tempo."

7. Para quem tornou seu dia mais fácil

"Valeu pela ajuda de ontem. Meu dia tava uma correria, e foi um alívio saber que você já tinha resolvido isso pra mim."

8. Para quem fez você se sentir à vontade num lugar novo

"Lembro que, no meu primeiro dia, você me acolheu. Gostaria que você soubesse que sua atitude fez a diferença para mim."

9. Para quem vive resolvendo tudo em casa

"Valeu por segurar as pontas em casa e resolver tanta coisa no dia a dia. Sei que isso leva tempo e dedicação."

10. Para agradecer uma ajuda que ficou sem resposta

"Quando precisei, você mudou seus planos para me buscar. Na correria daquele dia, mal consegui agradecer. Eu ainda lembro do alívio que senti quando você chegou."

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