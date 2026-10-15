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'Crystal Lake': série de terror sobre a origem de Jason estreia nesta sexta-feira

Prequela de 'Sexta-feira 13' é estrelada por Linda Cardellini e terá oito episódios disponibilizados no Universal+ na estreia

'Crystal Lake': produção explora o passado de Pamela Voorhees e os acontecimentos que antecedem a história dos filmes de 'Sexta-Feira 13' (Divulgação / Universal+)

'Crystal Lake': produção explora o passado de Pamela Voorhees e os acontecimentos que antecedem a história dos filmes de 'Sexta-Feira 13' (Divulgação / Universal+)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09h34.

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A franquia "Sexta-feira 13" vai ganhar um novo capítulo com a estreia de "Crystal Lake", série que explora os acontecimentos anteriores aos filmes protagonizados pelo icônico Jason Voorhees.

A produção conta com oito episódios e chega ao Universal+ nesta sexta-feira, 16, com Linda Cardellini no papel de Pamela Voorhees, mãe do personagem.

Qual é a história de 'Crystal Lake'?

Criada por Brad Caleb Kane, a série funciona como uma prequela de "Sexta-feira 13" e volta no tempo para explorar a história de Pamela Voorhees antes dos acontecimentos do filme original, lançado em 1980.

Na trama, Pamela é uma mãe solteira que ainda enfrenta o luto pela morte de seu filho, Jason, que se afogou no lago da cidade quase um ano antes. A chegada de dois desconhecidos interessados no passado da personagem desencadeia uma sequência de acontecimentos perturbadores e levanta dúvidas entre os moradores sobre quem ela realmente é.

A proposta é mostrar como os acontecimentos ligados à família Voorhees ajudaram a construir a história de terror que se tornou conhecida nos cinemas, aprofundando a trajetória de Pamela e a origem da lenda de Jason.

Veja o trailer de 'Crystal Lake'

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Quem está no elenco de 'Crystal Lake'?

O elenco é liderado por Linda Cardellini, conhecida por "Scooby-Doo", que interpreta Pamela Voorhees. Callum Vinson aparece como o jovem Jason.

A produção também conta com William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins e Gwendolyn Sundstrom, além de Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch e Phoenix Parnevik.

A série foi desenvolvida por Brad Caleb Kane, que também trabalhou em "It: Bem-Vindos a Derry", produção ambientada no universo criado por Stephen King.

Série bateu recorde de aprovação da franquia no Rotten Tomatoes

As primeiras críticas especializadas de "Crystal Lake" apontam um marco inédito na história da franquia "Sexta-Feira 13". O prelúdio registrou 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 36 avaliações contabilizadas nesta terça-feira, 13, antes da estreia. O índice representa a maior aprovação já alcançada por uma produção da franquia em seus 46 anos de história.

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