'Crystal Lake': série de terror sobre a origem de Jason estreia nesta sexta-feira

'Crystal Lake': produção explora o passado de Pamela Voorhees e os acontecimentos que antecedem a história dos filmes de 'Sexta-Feira 13' (Divulgação / Universal+)
Freelancer
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09h34.
A franquia "Sexta-feira 13" vai ganhar um novo capítulo com a estreia de "Crystal Lake", série que explora os acontecimentos anteriores aos filmes protagonizados pelo icônico Jason Voorhees.
A produção conta com oito episódios e chega ao Universal+ nesta sexta-feira, 16, com Linda Cardellini no papel de Pamela Voorhees, mãe do personagem.
Criada por Brad Caleb Kane, a série funciona como uma prequela de "Sexta-feira 13" e volta no tempo para explorar a história de Pamela Voorhees antes dos acontecimentos do filme original, lançado em 1980.
Na trama, Pamela é uma mãe solteira que ainda enfrenta o luto pela morte de seu filho, Jason, que se afogou no lago da cidade quase um ano antes. A chegada de dois desconhecidos interessados no passado da personagem desencadeia uma sequência de acontecimentos perturbadores e levanta dúvidas entre os moradores sobre quem ela realmente é.
A proposta é mostrar como os acontecimentos ligados à família Voorhees ajudaram a construir a história de terror que se tornou conhecida nos cinemas, aprofundando a trajetória de Pamela e a origem da lenda de Jason.
O elenco é liderado por Linda Cardellini, conhecida por "Scooby-Doo", que interpreta Pamela Voorhees. Callum Vinson aparece como o jovem Jason.
A produção também conta com William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins e Gwendolyn Sundstrom, além de Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch e Phoenix Parnevik.
A série foi desenvolvida por Brad Caleb Kane, que também trabalhou em "It: Bem-Vindos a Derry", produção ambientada no universo criado por Stephen King.
As primeiras críticas especializadas de "Crystal Lake" apontam um marco inédito na história da franquia "Sexta-Feira 13". O prelúdio registrou 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 36 avaliações contabilizadas nesta terça-feira, 13, antes da estreia. O índice representa a maior aprovação já alcançada por uma produção da franquia em seus 46 anos de história.