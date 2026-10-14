'Um Lugar Silencioso': dois primeiros filmes da franquia chegam à Netflix nesta semana

Os fãs de terror terão mais uma opção para a maratona de outubro. "Um Lugar Silencioso" e "Um Lugar Silencioso: Parte II" chegam à Netflix nesta quinta-feira, 15, ampliando a seleção de filmes do gênero disponível na plataforma durante o mês do Halloween.

A franquia acompanha uma família que luta para sobreviver em um mundo ameaçado por criaturas capazes de localizar suas vítimas pelo som. Nesse cenário, falar, correr ou derrubar um objeto pode colocar todos em perigo.

Dirigidos por John Krasinski, os dois longas combinam suspense, terror e drama familiar.

Primeiro longa estreou em 2018

Lançado em 2018, "Um Lugar Silencioso" apresenta o mundo em que vive a família Abbott, formada por Lee, Evelyn e seus filhos Regan e Marcus. Interpretados por John Krasinski e Emily Blunt, que são casados na vida real, os pais precisam proteger as crianças de criaturas que atacam qualquer pessoa que produza sons.

A trama mostra como a família adaptou sua rotina para sobreviver. Os personagens se comunicam por linguagem de sinais, caminham com cuidado e evitam atividades que possam atrair os monstros. A situação se torna ainda mais delicada quando Evelyn enfrenta uma gravidez em meio às condições extremas.

O longa arrecadou US$ 340,9 milhões mundialmente, diante de um orçamento estimado em US$ 17 milhões, segundo o Box Office Mojo. No Rotten Tomatoes, o longa tem 96% de aprovação da crítica e, no IMDb, conta com nota 7.5/10.

Sucesso de bilheteria garantiu a continuação

Em "Um Lugar Silencioso: Parte II", lançado em 2020, a história continua após os acontecimentos do primeiro filme. Evelyn precisa proteger os filhos e encontrar um novo local para a família, enquanto as criaturas continuam ameaçando os sobreviventes.

Durante a jornada, os Abbott encontram outras pessoas que também tentam permanecer vivas nesse mundo. Entre elas está Emmett, interpretado por Cillian Murphy, um antigo amigo de Lee que vive isolado após perder a própria família.

O ponto de partida da trama é a decisão de Regan, vivida por Millicent Simmonds, de seguir uma pista que pode ajudar a humanidade a enfrentar as criaturas. Ao perceber que a música "Beyond the Sea", transmitida pelo rádio, pode indicar a presença de sobreviventes em uma ilha, a jovem decide procurar a origem do sinal e levar consigo o aparelho auditivo que produz uma frequência capaz de desorientar os monstros.

O filme também teve bom desempenho comercial e recebeu avaliações positivas. "Um Lugar Silencioso: Parte II" arrecadou US$ 297,3 milhões nas bilheterias mundiais, diante de um orçamento de US$ 61 milhões, também de acordo com o Box Office Mojo. No Rotten Tomatoes, a produção registra 91% de aprovação da crítica e 92% de aprovação do público. Já no IMDb, o longa tem nota 7,2 de 10.

Netflix aposta em terror para o Halloween

A chegada dos dois primeiros filmes da franquia "Um Lugar Silencioso", que ainda conta com o spin-off "Um Lugar Silencioso: Dia Um", de 2024, faz parte da programação especial de outubro da Netflix, que reúne diferentes vertentes do terror, incluindo produções recentes, clássicos e franquias conhecidas. A plataforma distribui as estreias ao longo do mês para quem pretende montar uma maratona até o Halloween.

Entre os títulos que já chegaram ao catálogo estão "Nosferatu", "Pecadores", "A Casa de Cera", "A Noiva-Cadáver", "A Órfã", "Pânico", "Uma Noite de Crime: A Fronteira" e "Uma Noite de Crime: Anarquia".

Além de "Um Lugar Silencioso", a plataforma ainda vai receber "Lobisomem", "Ouija: O Jogo dos Espíritos", "Ouija: Origem do Mal", "Halloween", "Halloween Kills: O Terror Continua", "Navio Fantasma" e "Uma Chamada Perdida" nos próximos dias.