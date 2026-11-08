'Cidade de Deus': veja quem está no elenco da 2ª temporada da série da HBO Max

Cenoura está de volta à Cidade de Deus. Mais de duas décadas depois de interpretar o rival de Zé Pequeno no cinema, Matheus Nachtergaele retoma o papel na segunda temporada de "Cidade de Deus: A Luta Não Para", que estreia neste domingo, 8, na HBO Max e na HBO.

O retorno reúne Nachtergaele, Alexandre Rodrigues, o Buscapé, e Roberta Rodrigues, a Berenice, que também fizeram parte do filme "Cidade de Deus" (2002). Nos novos seis episódios, a morte de Curió abre uma disputa pelo controle da comunidade, agora com Berenice eleita vereadora e sob pressão diante do avanço da milícia.

Qual é a trama da segunda temporada?

A morte de Curió abre uma disputa pelo controle da Cidade de Deus. É nesse cenário que Cenoura (Matheus Nachtergaele) volta à comunidade depois de sair da prisão. Ele quer recomeçar longe do crime, mas a briga pelo território o pressiona a reassumir uma posição de liderança no tráfico.

Na segunda temporada de "Cidade de Deus: A Luta Não Para", Berenice (Roberta Rodrigues) acaba de ser eleita vereadora e precisa enfrentar a corrupção política e o avanço da milícia sobre a comunidade que representa. Já a advogada Jerusa (Andréia Horta) vai atrás dos responsáveis pela destruição de sua família.

Enquanto a disputa pelo território avança, Leka (Luellem de Castro) faz dos bailes funk um ponto de encontro para os moradores. A personagem aposta na música para reunir a comunidade em meio à escalada da violência.

Quem está no elenco da 2ª temporada?

A HBO também confirmou os retornos de Sabrina Rosa (Cinthia), Kiko Marques (coronel Cavani), Dhonata Augusto (Delano), Victor Andrade (Geninho) e Shirley Cruz (Martinha). Carol Dall Farra, Rafael Lozano e Otavio Linhares completam a lista de retornos anunciada pela emissora.

Entre os nomes que se juntam à série estão Rubens Santos, Faíska, Rafael Sardão, Rita Assemany, Markus Konká, Milton Filho, WB Negão, Alexandre Paz e Guilherme Guerreiro.

O elenco inclui ainda Demétrio Nascimento, Aretha Sadick, Jurema da Matta, Emilly Amaral, Jefferson Brasil, Luiz Bertazzo, Andre Dread, Felipe Paulino, Bragadok, Jeff D Paulla, Don, Bryan Sant, Ricardo Fernandes, João Felix, Julito Oliveira, Iago Pires e Natan Tayllor.

Confira o trailer de 'Cidade de Deus: A Luta Não Para'