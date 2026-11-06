Gostou de 'O Natal Perfeito de um Cachorro'? Veja outros 8 filmes de Natal para ver na Netflix

Filmes de Natal da Netflix: 8 produções perfeitas para maratonar até o dia 25 de dezembro (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18h45.
Novembro mal começou, e o Natal já ganhou espaço na Netflix. "O Natal Perfeito de um Cachorro", que chegou ao catálogo na última quarta-feira, 4, traz uma história de reencontro familiar para quem já está com vontade de emendar um filme natalino no outro.
O filme acompanha Winstead, que tenta aproximar a família Goss depois que uma emergência médica separa seus integrantes às vésperas da celebração. O elenco é de peso: Dennis Quaid, Milo Ventimiglia e Mary Steenburgen fazem parte da produção.
Quem terminou o longa e quer continuar entre árvores decoradas, encontros de família e histórias de recomeço encontra outras opções na plataforma. A seleção abaixo reúne oito filmes, com espaço para animação, aventura e romance:
Um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário formam uma amizade que transforma a rotina de uma cidade marcada por rivalidades. Em "Klaus", a entrega de presentes às crianças começa a aproximar os moradores e dá forma a uma história sobre a origem das tradições natalinas.
A animação combina humor e emoção ao mostrar como pequenos gestos de generosidade podem mudar a convivência de uma comunidade.
Os irmãos Kate e Teddy provocam um acidente com o trenó do Papai Noel e precisam ajudá-lo a salvar a distribuição de presentes. A tentativa de registrar a visita do bom velhinho se transforma em uma aventura pela cidade.
Kurt Russell interpreta o personagem natalino, acompanhado por Darby Camp e Judah Lewis. O filme aposta em ação, humor e na relação entre os irmãos.
Leandro Hassum vive um pai de família que detesta o Natal e acaba preso em um ciclo temporal ligado ao dia 24 de dezembro. A situação o obriga a encarar as mudanças na própria família e o valor do tempo compartilhado com as pessoas próximas.
A produção brasileira combina as confusões das festas com uma história que ganha peso emocional. Elisa Pinheiro e Danielle Winits também integram o elenco.
Determinado a encontrar o pai, o jovem Nikolas parte em uma jornada que o leva a uma terra mágica habitada por duendes. A busca familiar abre caminho para uma aventura ligada ao nascimento da lenda natalina.
Baseado no livro de Matt Haig, o longa tem Henry Lawfull, Toby Jones e Sally Hawkins no elenco.
Uma nevasca muda os planos dos moradores de Wellington-on-Sea e atrapalha até o trabalho do Papai Noel. A animação acompanha diferentes personagens que precisam lidar com uma celebração distante do que haviam imaginado.
As histórias cruzadas abrem espaço para falar de amizade, relações entre irmãos e expectativas familiares. O destaque está no olhar para a comunidade: os imprevistos das festas colocam os moradores diante da oportunidade de ajudar uns aos outros.
Lindsay Lohan interpreta uma herdeira que perde a memória depois de um acidente de esqui. Durante a recuperação, ela fica sob os cuidados de um viúvo, vivido por Chord Overstreet, e da filha dele.
Em "Uma Quedinha de Natal", a convivência com os dois coloca a protagonista em contato com uma rotina distante do luxo ao qual estava acostumada. Enquanto tenta recuperar as lembranças, ela cria laços com a família e encontra espaço para um romance, em meio aos preparativos para as festas.
Lindsay Lohan também estrela esta comédia sobre um reencontro desconfortável: dois ex-namorados descobrem que seus atuais parceiros são irmãos. Obrigados a passar o Natal sob o mesmo teto, eles tentam esconder o relacionamento que tiveram.
Ian Harding e Kristin Chenoweth completam o elenco principal.
Uma escritora acredita ter encontrado o par ideal em um aplicativo e atravessa o país para surpreendê-lo no Natal. Ao chegar, descobre que o encontro será diferente do que esperava.
Com Nina Dobrev, Jimmy O. Yang e Darren Barnet, a comédia romântica combina encontros pela internet com as festas de fim de ano.