Gostou de 'O Natal Perfeito de um Cachorro'? Veja outros 8 filmes de Natal para ver na Netflix

Novembro mal começou, e o Natal já ganhou espaço na Netflix. "O Natal Perfeito de um Cachorro", que chegou ao catálogo na última quarta-feira, 4, traz uma história de reencontro familiar para quem já está com vontade de emendar um filme natalino no outro.

O filme acompanha Winstead, que tenta aproximar a família Goss depois que uma emergência médica separa seus integrantes às vésperas da celebração. O elenco é de peso: Dennis Quaid, Milo Ventimiglia e Mary Steenburgen fazem parte da produção.

Quem terminou o longa e quer continuar entre árvores decoradas, encontros de família e histórias de recomeço encontra outras opções na plataforma. A seleção abaixo reúne oito filmes, com espaço para animação, aventura e romance:

1. 'Klaus' (2019)

Um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário formam uma amizade que transforma a rotina de uma cidade marcada por rivalidades. Em "Klaus", a entrega de presentes às crianças começa a aproximar os moradores e dá forma a uma história sobre a origem das tradições natalinas.

A animação combina humor e emoção ao mostrar como pequenos gestos de generosidade podem mudar a convivência de uma comunidade.

2. 'Crônicas de Natal' (2018)

Os irmãos Kate e Teddy provocam um acidente com o trenó do Papai Noel e precisam ajudá-lo a salvar a distribuição de presentes. A tentativa de registrar a visita do bom velhinho se transforma em uma aventura pela cidade.

Kurt Russell interpreta o personagem natalino, acompanhado por Darby Camp e Judah Lewis. O filme aposta em ação, humor e na relação entre os irmãos.

3. 'Tudo Bem no Natal Que Vem' (2020)

Leandro Hassum vive um pai de família que detesta o Natal e acaba preso em um ciclo temporal ligado ao dia 24 de dezembro. A situação o obriga a encarar as mudanças na própria família e o valor do tempo compartilhado com as pessoas próximas.

A produção brasileira combina as confusões das festas com uma história que ganha peso emocional. Elisa Pinheiro e Danielle Winits também integram o elenco.

4. 'Um Menino Chamado Natal' (2021)

Determinado a encontrar o pai, o jovem Nikolas parte em uma jornada que o leva a uma terra mágica habitada por duendes. A busca familiar abre caminho para uma aventura ligada ao nascimento da lenda natalina.

Baseado no livro de Matt Haig, o longa tem Henry Lawfull, Toby Jones e Sally Hawkins no elenco.

5. 'Aquele Natal' (2024)

Uma nevasca muda os planos dos moradores de Wellington-on-Sea e atrapalha até o trabalho do Papai Noel. A animação acompanha diferentes personagens que precisam lidar com uma celebração distante do que haviam imaginado.

As histórias cruzadas abrem espaço para falar de amizade, relações entre irmãos e expectativas familiares. O destaque está no olhar para a comunidade: os imprevistos das festas colocam os moradores diante da oportunidade de ajudar uns aos outros.

6. 'Uma Quedinha de Natal' (2022)

Lindsay Lohan interpreta uma herdeira que perde a memória depois de um acidente de esqui. Durante a recuperação, ela fica sob os cuidados de um viúvo, vivido por Chord Overstreet, e da filha dele.

Em "Uma Quedinha de Natal", a convivência com os dois coloca a protagonista em contato com uma rotina distante do luxo ao qual estava acostumada. Enquanto tenta recuperar as lembranças, ela cria laços com a família e encontra espaço para um romance, em meio aos preparativos para as festas.

7. 'Nosso Segredinho' (2024)

Lindsay Lohan também estrela esta comédia sobre um reencontro desconfortável: dois ex-namorados descobrem que seus atuais parceiros são irmãos. Obrigados a passar o Natal sob o mesmo teto, eles tentam esconder o relacionamento que tiveram.

Ian Harding e Kristin Chenoweth completam o elenco principal.

8. 'Um Match Surpresa' (2021)

Uma escritora acredita ter encontrado o par ideal em um aplicativo e atravessa o país para surpreendê-lo no Natal. Ao chegar, descobre que o encontro será diferente do que esperava.

Com Nina Dobrev, Jimmy O. Yang e Darren Barnet, a comédia romântica combina encontros pela internet com as festas de fim de ano.