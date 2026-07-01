Por que a cinebiografia de Madonna foi cancelada? Entenda os bastidores do projeto

A cantora Madonna revelou os motivos que levaram ao cancelamento da cinebiografia baseada em sua vida. O projeto, que seria produzido pela Universal Pictures e teria a atriz Julia Garner no papel principal, acabou sendo interrompido após anos de desenvolvimento.

Impasse sobre o orçamento

Em uma entrevista à revista Interview, Madonna revelou que o principal motivo para o cancelamento foi um desacordo com o estúdio em relação ao orçamento do filme. A artista afirmou que passou cerca de dois anos trabalhando no roteiro, além de participar ativamente das etapas de planejamento financeiro e escalação do elenco.

A cantora explicou que acreditava ser necessário um investimento elevado para retratar adequadamente sua trajetória pessoal e profissional. Para ela, sua história exigia uma produção grandiosa, algo que a Universal não estaria disposta a financiar.

"Tivemos um desentendimento em relação ao orçamento, porque eu precisava de mais dinheiro. Tive uma vida extraordinária, uma vida grandiosa, então precisava de um orçamento grande. Entende o que quero dizer? Não ser um filme independente de baixo orçamento", pontua a artista.

Na tentativa de viabilizar o projeto, Madonna chegou a sugerir que as filmagens fossem realizadas na Sérvia, o que reduziria significativamente os custos da produção. No entanto, segundo a artista, a proposta não foi suficiente para convencer os executivos do estúdio.

Ela afirmou que teve a impressão de que a Universal não acreditava totalmente em sua visão para o longa, o que acabou contribuindo para o rompimento entre as partes.

Série para a Netflix também enfrentou problemas

Após o fim da parceria com a Universal, Madonna recebeu uma proposta da Netflix para transformar sua história em uma série limitada. Segundo a Variety, a ideia parecia promissora, mas esbarrou em novos obstáculos. A artista explicou que não poderia utilizar o roteiro desenvolvido para o filme sem adquirir os direitos da obra junto ao estúdio, embora ela mesma tenha escrito o roteiro.

Para a cantora, a tentativa de transformar sua história em uma série trouxe desafios diferentes dos enfrentados no cinema. Madonna afirmou que o processo exigia encontrar roteiristas e um showrunner alinhados à sua visão, algo que acabou se tornando mais complicado do que imaginava.

Segundo a artista, a busca pelo profissional ideal se prolongou por cerca de oito ou nove meses sem avanços significativos. Diante da demora, ela decidiu voltar sua atenção para a música.

"Fiquei pensando que ainda bem que tenho outro trabalho, porque preciso criar e fazer aquilo para o qual nasci", declarou a cantora, ao comentar a escolha de retomar sua carreira musical e se dedicar ao álbum "Confessions II", seu primeiro álbum desde Madame X, de 2019.