Lançamentos do Disney+ em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro chega com grandes novidades no catálogo do Disney+, trazendo produções aguardadas para todas as idades no streaming. A plataforma reúne a adaptação de novos capítulos da literatura infantojuvenil, o encerramento de produções do Universo Cinematográfico da Marvel e a transmissão dos momentos decisivos dos principais campeonatos esportivos do mundo.

Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 3ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que adapta o livro 'A Maldição do Titã'. Os assinantes acompanham também a reta final da produção da Marvel Television VisionQuest, o retorno de Tudo é Justo e a estreia de A Imperatriz se Casou Novamente.

Já na aba de especiais e esportes, o público infantil ganha o especial natalino Mickey: Esqueceram de Mim. Em parceria com a ESPN, a plataforma transmite as retas finais da CONMEBOL Libertadores, da Copa Sul-Americana, os clássicos da Premier League e partidas da NFL e da NBA ao longo de todo o mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em novembro de 2026:

Séries que entram no Disney+ em novembro

A Imperatriz se Casou Novamente | 04/11/2026

Tudo é Justo: Temporada 2 | 04/11/2026

Entre os Nossos Passos | 10/11/2026

VisionQuest (Final da Temporada) | 10/11/2026

It's Always Sunny In Philadelphia: Temporada 18 | 11/11/2026

Percy Jackson e os Olimpianos: Temporada 3 | 20/11/2026

Outlander: Blood of My Blood: Temporada 2 (Final da Temporada) | 21/11/2026

Verdade Oculta: Temporada 2 (Final da Temporada) | 26/11/2026

Scrubs: Temporada 2 (Novos episódios) | Em exibição

The Kardashians: Temporada 8 (Novos episódios) | Em exibição

Fingida (Novos episódios) | Em exibição

Amor Doce Amor (Novos episódios) | Em exibição

A Mentira Perfeita | 30/10/2026

Especiais, filmes e cocumentários

Lobos de Perto com Bertie Gregory | 06/11/2026

Mickey: Esqueceram de Mim | 27/11/2026

Infantil e Animação

Ariel – A Pequena Sereia: Contos da Baía Encantada do Golfinho | 04/11/2026

Bluey: Restaurante Chique | 16/11/2026

Esportes Ao Vivo (ESPN no Disney+)