Lançamentos do Disney+ em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro chega com grandes novidades no catálogo do Disney+, trazendo produções aguardadas para todas as idades no streaming. A plataforma reúne a adaptação de novos capítulos da literatura infantojuvenil, o encerramento de produções do Universo Cinematográfico da Marvel e a transmissão dos momentos decisivos dos principais campeonatos esportivos do mundo.
Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 3ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que adapta o livro 'A Maldição do Titã'. Os assinantes acompanham também a reta final da produção da Marvel Television VisionQuest, o retorno de Tudo é Justo e a estreia de A Imperatriz se Casou Novamente.
Já na aba de especiais e esportes, o público infantil ganha o especial natalino Mickey: Esqueceram de Mim. Em parceria com a ESPN, a plataforma transmite as retas finais da CONMEBOL Libertadores, da Copa Sul-Americana, os clássicos da Premier League e partidas da NFL e da NBA ao longo de todo o mês.
Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em novembro de 2026:
Séries que entram no Disney+ em novembro
- A Imperatriz se Casou Novamente | 04/11/2026
- Tudo é Justo: Temporada 2 | 04/11/2026
- Entre os Nossos Passos | 10/11/2026
- VisionQuest (Final da Temporada) | 10/11/2026
- It's Always Sunny In Philadelphia: Temporada 18 | 11/11/2026
- Percy Jackson e os Olimpianos: Temporada 3 | 20/11/2026
- Outlander: Blood of My Blood: Temporada 2 (Final da Temporada) | 21/11/2026
- Verdade Oculta: Temporada 2 (Final da Temporada) | 26/11/2026
- Scrubs: Temporada 2 (Novos episódios) | Em exibição
- The Kardashians: Temporada 8 (Novos episódios) | Em exibição
- Fingida (Novos episódios) | Em exibição
- Amor Doce Amor (Novos episódios) | Em exibição
- A Mentira Perfeita | 30/10/2026
Especiais, filmes e cocumentários
- Lobos de Perto com Bertie Gregory | 06/11/2026
- Mickey: Esqueceram de Mim | 27/11/2026
Infantil e Animação
- Ariel – A Pequena Sereia: Contos da Baía Encantada do Golfinho | 04/11/2026
- Bluey: Restaurante Chique | 16/11/2026
Esportes Ao Vivo (ESPN no Disney+)
- Finais da CONMEBOL Sudamericana e Libertadores | 21 e 28/11/2026
- Reta Final e Playoffs da Série B do Brasileirão | Ao longo de novembro
- Premier League: Liverpool x Arsenal (01/11) e Liverpool x Man. United (21/11) | 01 e 21/11/2026
- Campeonato Italiano: Juventus x Napoli (01/11) e Napoli x Lazio (08/11) | 01 e 08/11/2026
- Tênis: ATP Masters 1000 de Paris e Nitto ATP Finals | A partir de 02 e 15/11/2026
- NFL: Buffalo Bills x Minnesota Vikings | 09/11/2026
- Temporada Regular da NBA | Ao longo de novembro