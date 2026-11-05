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Lançamentos do Disney+ em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

3ª temporada de 'Percy Jackson', 'VisionQuest', 'Tudo é Justo' e transmissões da ESPN movimentam o mês

Disney+: o que entra no catálogo em novembro de 2026? (Reprodução/IMDB)

Disney+: o que entra no catálogo em novembro de 2026? (Reprodução/IMDB)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16h04.

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O mês de novembro chega com grandes novidades no catálogo do Disney+, trazendo produções aguardadas para todas as idades no streaming. A plataforma reúne a adaptação de novos capítulos da literatura infantojuvenil, o encerramento de produções do Universo Cinematográfico da Marvel e a transmissão dos momentos decisivos dos principais campeonatos esportivos do mundo.

Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 3ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que adapta o livro 'A Maldição do Titã'. Os assinantes acompanham também a reta final da produção da Marvel Television VisionQuest, o retorno de Tudo é Justo e a estreia de A Imperatriz se Casou Novamente.

Já na aba de especiais e esportes, o público infantil ganha o especial natalino Mickey: Esqueceram de Mim. Em parceria com a ESPN, a plataforma transmite as retas finais da CONMEBOL Libertadores, da Copa Sul-Americana, os clássicos da Premier League e partidas da NFL e da NBA ao longo de todo o mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em novembro de 2026:

Séries que entram no Disney+ em novembro

  • A Imperatriz se Casou Novamente | 04/11/2026
  • Tudo é Justo: Temporada 2 | 04/11/2026
  • Entre os Nossos Passos | 10/11/2026
  • VisionQuest (Final da Temporada) | 10/11/2026
  • It's Always Sunny In Philadelphia: Temporada 18 | 11/11/2026
  • Percy Jackson e os Olimpianos: Temporada 3 | 20/11/2026
  • Outlander: Blood of My Blood: Temporada 2 (Final da Temporada) | 21/11/2026
  • Verdade Oculta: Temporada 2 (Final da Temporada) | 26/11/2026
  • Scrubs: Temporada 2 (Novos episódios) | Em exibição
  • The Kardashians: Temporada 8 (Novos episódios) | Em exibição
  • Fingida (Novos episódios) | Em exibição
  • Amor Doce Amor (Novos episódios) | Em exibição
  • A Mentira Perfeita | 30/10/2026

Especiais, filmes e cocumentários

  • Lobos de Perto com Bertie Gregory | 06/11/2026
  • Mickey: Esqueceram de Mim | 27/11/2026

Infantil e Animação

  • Ariel – A Pequena Sereia: Contos da Baía Encantada do Golfinho | 04/11/2026
  • Bluey: Restaurante Chique | 16/11/2026

Esportes Ao Vivo (ESPN no Disney+)

  • Finais da CONMEBOL Sudamericana e Libertadores | 21 e 28/11/2026
  • Reta Final e Playoffs da Série B do Brasileirão | Ao longo de novembro
  • Premier League: Liverpool x Arsenal (01/11) e Liverpool x Man. United (21/11) | 01 e 21/11/2026
  • Campeonato Italiano: Juventus x Napoli (01/11) e Napoli x Lazio (08/11) | 01 e 08/11/2026
  • Tênis: ATP Masters 1000 de Paris e Nitto ATP Finals | A partir de 02 e 15/11/2026
  • NFL: Buffalo Bills x Minnesota Vikings | 09/11/2026
  • Temporada Regular da NBA | Ao longo de novembro
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