O mito da promoção por tempo de empresa e o que realmente acelera sua carreira

Passar cinco ou dez anos na mesma empresa pode demonstrar experiência e conhecimento sobre o negócio. Mas, quando surge uma oportunidade de promoção, o tempo de casa nem sempre é suficiente para conquistar a vaga.

A disputa pode envolver profissionais com trajetórias mais curtas, mas com habilidades consideradas essenciais para a nova função.

Pesquisas sobre mobilidade profissional ajudam a entender essa diferença. Os resultados apontam que a combinação de competências técnicas, capacidade de resolver problemas e atualização frequente está associada a avanços mais rápidos na carreira.

A discussão ganhou outra dimensão com a inteligência artificial, que está modificando o conhecimento necessário para assumir responsabilidades em diferentes setores.

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O que as pesquisas revelam sobre promoções?

Um levantamento publicado pelo LinkedIn em 2024 analisou dados de profissionais que receberam promoções internas entre 2020 e 2023.

Os resultados mostraram que trabalhadores que apresentavam competências técnicas e comportamentais em seus perfis foram promovidos, em média, 8% mais rapidamente do que aqueles que informavam apenas habilidades técnicas.

Capacidade de organização, trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas apresentaram associação com promoções 11% mais rápidas.

A pesquisa identificou ainda que profissionais que atualizavam regularmente suas competências no LinkedIn avançavam 11% mais rapidamente do que aqueles que raramente faziam essas atualizações.

Os dados mostram associações entre habilidades declaradas e progressão, sem comprovar que adicionar competências ao perfil provoque uma promoção.

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Por que resolver problemas complexos pesa na carreira?

A capacidade de lidar com situações que não possuem respostas prontas pode influenciar a preparação para funções de maior responsabilidade.

Problemas complexos costumam reunir variáveis diferentes, interesses conflitantes e informações incompletas. Sua resolução exige identificar causas, comparar alternativas e antecipar consequências.

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta pensamento analítico, criatividade e flexibilidade entre as competências consideradas importantes pelos empregadores.

A inteligência artificial acrescenta possibilidades a esse processo, mas suas recomendações precisam ser avaliadas à luz das condições específicas de cada negócio.

Como a qualificação influencia as oportunidades?

Uma pesquisa acadêmica divulgada em 2026 por pesquisadores ligados à HEC Paris analisou decisões de promoção para cargos gerenciais em uma empresa farmacêutica internacional.

Os resultados indicaram que tanto a especialização quanto a diversidade de habilidades estavam associadas a maiores chances de promoção.

A descoberta sugere que aprofundar conhecimentos e acumular experiências variadas podem representar caminhos diferentes para avançar profissionalmente.

Cursos de atualização, especialmente em áreas como IA e análise de dados, podem contribuir para ampliar esse repertório.

O ponto decisivo é conseguir relacionar o aprendizado às necessidades da função pretendida.

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O que fazer para não depender apenas da senioridade?

A preparação começa pela compreensão dos critérios utilizados nas promoções da própria organização.

Buscar avaliações sobre competências ainda pouco desenvolvidas e acompanhar oportunidades de mobilidade interna ajuda a identificar possíveis caminhos de crescimento.

Outra medida é assumir problemas que exijam colaboração entre áreas e desenvolver conhecimentos necessários para solucioná-los.

Tempo de empresa continua sendo um elemento da trajetória profissional.

As pesquisas, porém, indicam que a progressão está relacionada a um conjunto mais amplo de capacidades, incluindo conhecimentos atualizados e experiências compatíveis com as responsabilidades do próximo cargo.