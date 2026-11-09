'O Corpo': ritual de Halloween vira pesadelo em nova série adolescente da Netflix

As capitãs de um grupo de dança querem se classificar para uma competição regional. Na noite de Halloween, elas envolvem uma novata em um ritual de iniciação que sai do controle. É assim que "O Corpo", nova série de suspense da Netflix, transforma uma disputa escolar em um mistério que mobiliza uma cidade inteira.

Criada por Quinn Shephard, roteirista e diretora de "Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk", a produção estreia nesta quarta-feira, 11, com oito episódios. A série combina drama adolescente, terror religioso e humor sombrio.

Qual é a trama de 'O Corpo'?

Anya Butler e Elise Zakaria lideram as Lions, equipe de dança de uma escola católica. A entrada de Grace Franklin no grupo envolve um ritual com drogas e uma invocação que, na versão das capitãs, pode garantir uma vaga na competição regional. Depois da iniciação, as alunas começam a ter visões que parecem antecipar acontecimentos.

Enquanto as Lions tentam esconder o que fizeram naquela noite, a escola e os moradores passam a se perguntar o que aconteceu com a novata.

Quem está no elenco da série?

Sofia Wylie, de "High School Musical: A Série: O Musical", interpreta Grace. Kristina Bogic e Sara Boustany vivem Anya e Elise, as capitãs que conduzem a iniciação e precisam lidar com o que acontece depois. Geena Meszaros e Shirley Chen completam o elenco principal nos papéis de Lisbeth Anderson e Maddie Delaney.

A produção também reúne Nnamdi Asomugha como o padre Franklin, Louisa Krause como Catherine Anderson e Jackson Kelly como Leo Anderson. Gabby Windey, vencedora de "The Traitors", interpreta Shauna Miller, a técnica da equipe de dança.

Autora se inspirou em 'Carrie, a Estranha' e 'Meninas Malvadas'

Em entrevista ao Tudum, Quinn Shephard contou que recorreu às próprias experiências como adolescente queer para escrever sobre desejo, vergonha e espiritualidade.

Entre as referências citadas pela cineasta estão "Carrie, a Estranha", "Garota Infernal" e "Meninas Malvadas".

"Filmes como 'Carrie, a Estranha', 'Garota Infernal', 'Almas Gêmeas' e até 'Meninas Malvadas' são inspirações, mas com uma perspectiva mais realista. Eu também fui uma adolescente fascinada pelo filme 'As Bruxas de Salem' e pelas histórias reais de Salem", revelou.

Confira o trailer de 'O Corpo'