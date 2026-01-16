Série de 'Harry Potter' terá trilha sonora de lenda de Hollywood

A nova série de "Harry Potter" produzida pela HBO terá trilha sonora composta por Hans Zimmer, em parceria com Kara Talve e Anže Rozman, integrantes do coletivo Bleeding Fingers Music, de acordo com informações da revista Variety. A produção adapta os livros de J.K. Rowling e tem estreia prevista para 2027.

Em comunicado, Zimmer afirmou que o objetivo é combinar o legado musical da franquia com uma abordagem inédita para televisão. O músico acrescentou que a trilha buscará aproximar o público da atmosfera da obra, ao mesmo tempo em que mantém o material anterior.

A Bleeding Fingers é um coletivo fundado por Zimmer há mais de uma década. A empresa prepara a abertura de um novo escritório em Londres para ampliar sua atuação global.

Hans Zimmer tem dois Oscars - O Rei Leão (1995) e Duna (2022) -, além de diversas outras indicações e prêmios importantes ao longo da carreira, como Globos de Ouro e Grammys.

Sete temporadas e elenco jovem

A série será dividida por temporadas, com cada uma dedicada a um dos sete livros da saga. O elenco principal terá Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

Além disso, John Lithgow interpretará Alvo Dumbledore, Paapa Essiedu será Severo Snape e Janet McTeer viverá Minerva McGonagall. Os nomes ainda não forma oficializados.

A Warner Bros. não divulgou detalhes específicos da trama. A expectativa é que o formato seriado permita uma adaptação mais próxima do material original. O título será lançado na HBO e na HBO Max.

Legado musical

A trilha sonora dos filmes anteriores foi composta por John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper e Alexandre Desplat. No cinema, a franquia foi exibida entre 2001 e 2011 em oito longas. O catálogo segue disponível na HBO Max.

Além do novo projeto, Zimmer integra a lista de pré-selecionados ao Oscar por “F1”. O compositor também assina a música de “Euphoria” e de “Duna: Parte Três”, produções que estreiam ainda neste ano.