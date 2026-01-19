Onde se encaixa 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' no universo de Game of Thrones?

O "Cavaleiro dos Sete Reinos", nova série da HBO, amplia o universo de "Game of Thrones" ao adaptar as novelas de George R. R. Martin conhecidas como Contos de Dunk e Egg. A história se passa cerca de 100 anos antes dos eventos da produção original e explora uma fase pouco abordada da cronologia de Westeros.

Quando se passa O Cavaleiro dos Sete Reinos?

A trama é ambientada por volta do ano 209 d.C., décadas após os eventos retratados em "A Casa do Dragão" e cerca de 90 anos antes da queda da dinastia Targaryen, retratada em "Game of Thrones". O momento histórico é marcado por estabilidade política relativa e pela ausência de dragões, que já estavam extintos.

Durante esse período, os Targaryen ainda governam os Sete Reinos, mas o poder da família encontra-se enfraquecido. A série mostra um cenário sem guerras em grande escala ou disputas diretas pelo Trono de Ferro. O foco está em eventos locais e relações políticas menores.

A narrativa acompanha Sor Duncan, o Alto, interpretado por Peter Claffey, um cavaleiro errante de origem humilde, e seu escudeiro Egg, vivido por Dexter Sol Ansell. Os personagens percorrem Westeros participando de torneios e interagindo com figuras importantes da nobreza, incluindo membros da Casa Targaryen.

A posição da série na cronologia de Westeros

A história acontece antes da Rebelião de Robert Baratheon, conflito que resultaria na deposição da Casa Targaryen e no início dos eventos de "Game of Thrones", ambientado a partir do ano 297 d.C.

Com isso, O "Cavaleiro dos Sete Reinos" preenche um espaço histórico entre duas fases turbulentas de Westeros: a Dança dos Dragões (retratada em "A Casa do Dragão") e o colapso do regime Targaryen.

A nova produção apresenta um Westeros menos ameaçado por forças externas, mas ainda marcado pelas consequências de guerras anteriores. A ausência de elementos sobrenaturais e de batalhas em larga escala permite uma abordagem mais centrada em política, tradições e conflitos de escala reduzida.

Ao abordar esse recorte temporal, a série ajuda a conectar os diferentes títulos do universo de George R. R. Martin, oferecendo uma visão mais ampla da história do continente e do declínio gradual da Casa Targaryen.

O "Cavaleiro dos Sete Reinos" será exibido semanalmente aos domingos na HBO e na plataforma de streaming Max.