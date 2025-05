Harry Potter na HBO: elenco principal de série é revelado; veja foto

Nesta terça-feira, 27, a HBO divulgou o elenco principal da aguardada série de Harry Potter, que promete recontar a história do jovem bruxo em uma nova produção para a plataforma Max. Dominic McLaughlin foi escalado para interpretar Harry Potter, Arabella Stanton, conhecida pelo musical Matilda, será Hermione Granger, e Alastair Stout dará vida a Ron Weasley.

Elenco de série do Harry Potter (Divulgação)

Além do trio protagonista, o elenco dos professores de Hogwarts também foi anunciado.

O veterano ator John Lithgow será o icônico Dumbledore, enquanto Janet McTeer, vista em A Rainha Branca, interpretará Minerva McGonagall. Paapa Essiedu, de Gangs of London, será o professor Severo Snape, e Nick Frost, conhecido por Todo Mundo Quase Morto, viverá o gigante bondoso Rúbeo Hagrid.

Outros nomes confirmados são Luke Thallon no papel do Professor Quirrell e Paul Whitehouse como o zelador Argus Filch. A Warner Bros. ainda não divulgou detalhes sobre a trama, nem a data de estreia da série, que será distribuída pela Max e contará com J.K. Rowling na produção executiva.

John Lithgow, único nome confirmado até então, tem sido uma das apostas para trazer profundidade ao personagem de Dumbledore nesta nova versão.

Enquanto isso, a saga cinematográfica original, com Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, permanece disponível no catálogo da Max, atraindo fãs antigos e novos para o universo mágico criado pela autora.

Expectativas e curiosidades sobre a nova série de Harry Potter

A escolha do elenco gerou debates entre os fãs, principalmente sobre os novos atores para papéis tão marcantes.

John Lithgow, entretanto, já saiu em defesa da produção, destacando a importância de renovar o universo de Hogwarts para as novas gerações.

Com a série, a HBO Max pretende oferecer uma experiência mais detalhada da história de Harry Potter, explorando aspectos ainda não vistos nos filmes. Apesar de a autora J.K. Rowling estar envolvida na produção, ela tem enfrentado críticas recentes, adicionando um contexto complexo para o lançamento.