Onde assistir Harry Potter? Veja a ordem cronológica dos filmes

A icônica série de filmes da saga Harry Potter, inspirada nos livros de J. K. Rowlling, completa 22 anos em 2023. Com um total de 11 filmes, sendo oito inspirados na vida e história de Harry e três spinoffs ambientados no mundo bruxo, chamados de "Animais Fantásticos', a franquia é considerada uma das mais lucrativas da indústria do cinema, com um total de U$ 9,6 bilhões em bilheteria.

Queridinho dos Millennials, o mundo mágico criado por Rowling também tem ganhos além do cinema: fora os produtos tematizados no universo da franquia, como roupas, acessórios e decorações, Hogwarts também está em um dos parques temáticos da Universal, em Orlando (EUA).

E as adaptações da história na indústria audiovisual não param: J. K. Rowling parece estar em novas negociações com a Warner Bros para mais um possível spinoff. De acordo com o Daily Mail, a autora já teria inclusive fechado um acordo há seis meses com a produtora para uma série, disponibilizada pelo streaming da HBO.

Onde assistir os filmes de Harry Potter?

Hoje, os onze filmes estão disponíveis na plataforma da HBO Max. Também é possível assisti-los pelo aluguel do YouTube.

Qual a ordem cronológica dos filmes de Harry Potter?

Veja abaixo a ordem cronológica dos filmes da franquia, incluindo a trilogia de spinoffs "Animais Fantásticos".

1. Animais Fantásticos e Onde Habitam

Sinopse: Um excêntrico magizoologista carrega uma maleta cheia de animais mágicos coletados durante suas viagens pelo mundo. As criaturas acabam saindo de sua mala em Nova York, e agora ele precisa usar suas habilidades para capturá-las.

Onde assistir: HBO Max

2. Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da Macusa e reúne seguidores, dividindo o mundo entre seres de magos sangue puro e seres não-mágicos.

Onde assistir: HBO Max

3. Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Sinopse: O professor Albus Dumbledore sabe que o poderoso bruxo das trevas Gellert Grindelwald está se movendo para assumir o controle do mundo bruxo. Incapaz de detê-lo sozinho, ele confia a Newt Scamander um plano contra o inimigo.

Onde assistir: HBO Max

4. Harry Potter e a Pedra Filosofal

Sinopse: Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.

Onde assistir: HBO Max

5. Harry Potter e a Câmara Secreta

Sinopse: Após as sofríveis férias na casa dos tios, Harry Potter se prepara para voltar a Hogwarts e começar seu segundo ano na escola de bruxos. Na véspera do início das aulas, a estranha criatura Dobby aparece em seu quarto e o avisa de que voltar é um erro e que algo muito ruim pode acontecer se Harry insistir em continuar os estudos de bruxaria. O garoto, no entanto, está disposto a correr o risco e se livrar do lar problemático.

Onde assistir: HBO Max

6. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Sinopse: É o início do terceiro ano na escola de bruxaria Hogwarts. Harry, Ron e Hermione têm muito o que aprender. Mas uma ameaça ronda a escola e ela se chama Sirius Black. Após doze anos encarcerado na prisão de Azkaban, ele consegue escapar e volta para vingar seu mestre, Lord Voldemort. Para piorar, os Dementores, guardas supostamente enviados para proteger Hogwarts e seguir os passos de Black, parecem ser ameaças ainda mais perigosas.

Onde assistir: HBO Max

7. Harry Potter e o Cálice de Fogo

Sinopse: Harry retorna para seu quarto ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, junto com os seus amigos Ron e Hermione. Desta vez, acontece um torneio entre as três maiores escola de magia, com um participante selecionado de cada escola, pelo Cálice de Fogo. O nome de Harry aparece, mesmo não tendo se inscrito, e ele precisa competir.

Onde assistir: HBO Max

8. Harry Potter e a Ordem da Fênix

Sinopse: Após um verão desastroso, Harry volta para o seu quinto ano em Hogwarts, um dos mais difíceis que terá de encarar. Pouquíssimos alunos e pais acreditam nele ou em Dumbledore sobre a volta de Voldemort, e uma série interminável de artigos circula dizendo que eles estão completamente malucos. Ainda por cima, Dolores Umbridge, a nova professora de Defesa Contra as Artes das Trevas, prova ser a pessoa mais repugnante que Harry já conheceu.

Onde assistir: HBO Max

9. Harry Potter e o Enigma do Príncipe

Sinopse: No sexto ano de Harry em Hogwarts, Lord Voldemort e seus Comensais da Morte estão criando o terror nos mundos bruxo e trouxa. Dumbledore convence seu velho amigo Horácio Slughorn para retornar a Hogwarts como professor de poções após Harry encontrar um estranho livro escolar. Draco Malfoy se esforça para realizar uma ação destinada por Voldemort, enquanto Dumbledore e Harry secretamente trabalham juntos a fim de descobrir o método para destruir o Lorde das Trevas uma vez por todas.

Onde assistir: HBO Max

10. Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1

Sinopse: Sem a orientação e proteção de seus professores, Harry, Rony e Hermione iniciam uma missão para destruir as horcruxes, que são as fontes da imortalidade de Voldemort. Embora devam confiar um no outro mais do que nunca, forças das trevas ameaçam separá-los. Os Comensais da Morte de Voldemort tomaram o controle do Ministério da Magia e de Hogwarts, e eles estão procurando por Harry enquanto ele e seus amigos se preparam para o confronto final.

Onde assistir: HBO Max

11. Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2

Sinopse: A batalha entre as forças do bem e do mal da magia alcançam o mundo dos trouxas. O risco nunca foi tão grande, e ninguém está seguro. Harry Potter precisa fazer um sacrifício final conforme o confronto com Lord Voldemort se aproxima.

Onde assistir: HBO Max