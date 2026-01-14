'Euphoria': 3ª temporada ganha trailer e data de estreia na HBO

A série "Euphoria" ganhou o primeiro trailer da terceira temporada e teve a data de estreia oficial confirmada pela HBO para o dia 12 de abril. A nova fase mostra um salto temporal e apresenta os personagens em vida adulta.

No trailer, Rue (Zendaya) enfrenta dependência química e lida com as consequências de escolhas passadas. Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) aparecem em uma relação conturbada, enquanto a temporada aborda temas ligados à exposição digital e à monetização de conteúdo.

Nova fase e elenco da 3ª temporada

A série passou por um longo intervalo de produção. Após a segunda temporada, a HBO revisou roteiros e adiou as gravações, o que atrasou a estreia. A narrativa avança cinco anos e reposiciona os personagens em novos contextos sociais.

O elenco principal retorna com Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow. Entre as novidades estão Rosalía, Sharon Stone e Marshawn Lynch. A trilha sonora da temporada será assinada pela lenda Hans Zimmer.

A nova fase marca duas ausências relevantes. Barbie Ferreira não retorna ao papel de Kat e Angus Cloud não participa da temporada.

Qual é a história dessa temporada?

A terceira temporada de "Euphoria" apresenta um salto temporal de cinco anos. Os personagens deixam a fase escolar e entram na vida adulta, com novos cenários e responsabilidades.

Rue está vivendo no México e tenta reorganizar a própria vida após conflitos e escolhas difíceis do passado.

Cassie e Nate moram nos subúrbios e estão noivos. Cassie dedica boa parte do tempo às redes sociais e se compara aos antigos colegas, agora em rotinas diferentes.

Jules estuda artes na faculdade e enfrenta dúvidas profissionais, sem saber se seguirá carreira como pintora. Já Maddy trabalha em Hollywood, em uma agência de talentos, conciliando tarefas no mercado do entretenimento.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Euphoria'?

A terceira temporada de "Euphoria" estreia em 12 de abril, às 22h, na HBO. Os episódios também serão disponibilizados na HBO Max, com lançamentos semanais.

Desde a estreia em 2019, "Euphoria" tornou-se um dos maiores sucessos recentes da HBO. A série acumula 25 indicações e nove vitórias no Emmy. A produção da nova fase utiliza filmagem em 35mm e 65mm, em parceria com a Kodak, reforçando o aspecto cinematográfico da obra.

Confira o trailer: