Globo de Ouro 2026: acompanhe os vencedores ao vivo na EXAME

A noite deste domingo, 11, pode ser histórica para o Brasil no Globo de Ouro. O Agente Secreto, filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.
Entre os longas favoritos à premiação estão produções como Uma Batalha Após a Outra, que recebeu nove indicações, Pecadores (seis indicações), Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (seis indicações) e Valor Sentimental (oito indicações).
Já para as séries, estão no páreo The Pitt (duas indicações), Pluribus (duas indicações), Hacks (três indicações), O Estúdio (duas indicações) e Adolescência (cinco indicações).
Globo de Ouro: veja a lista completa de vencedores
Esta lista está sendo atualizada ao vivo. Os vencedores aparecem grifados em vermelho.
CINEMA
Melhor filme de drama
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor ator em filme de drama
- Joel Edgerton - Sonhos de Trem
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - Coração de Lutador
- Wagner Moura - O Agente Secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor atriz em filme de drama
- Jessie Buckley - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Jennifer Lawrence - Morra Amor
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Julia Roberts - Depois da Caçada
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Desculpe, Baby
Melhor direção (filme)
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloé Zhao - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
Melhor roteiro (filme)
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
- Ryan Coogler - Pecadores
- Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
- Eskil Vogt & Joachim Triet - Valor Sentimental
- Chloe Zhao & Maggie O'Farrell- Hamnet: A Vida antes de Hamlet
Melhor filme de comédia ou musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- A Única Saída
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor ator em filme de comédia ou musical
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Lee Byung-hun - A Única Saída
- Jesse Plemons - Bugonia
Melhor atriz em filme de comédia ou musical
- Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
- Cynthia Erivo - Wicked: Parte 2
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra
- Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Melhor ator coadjuvante em filme
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
Melhor atriz coadjuvante em filme
- Emily Blunt - Coração de Lutador
- Elle Fanning - Valor Sentimental
- Ariana Grande - Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Amy Madigan - A Hora do Mal
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
Melhor trilha sonora original (filme)
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Ludwig Göransson - Pecadores
- Johnny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra
- Kangding Ray - Sirât
- Max Richter - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Hans Zimmer - F1: O Filme
Melhor canção original (filme)
- "Dream as One" - Avatar Fogo e Cinzas | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
- "Golden" - Guerreiras do K-Pop | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
- "I Lied to You" - Pecadores | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- "No Place Like Home" - Wicked: Parte 2 | Stephen Schwartz
- "The Girl in the Bubble" - Wicked: Parte 2 | Stephen Schwart
- "Train Dreams" - Sonhos de Trem | Nick Cave, Bryce Dessner
Melhor animação em longa-metragem
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor filme em Língua Não-Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- A Única Saída
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirât
- A Quem Eu Pertenço
Conquista cinematográfica e de bilheteria
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1: O Filme
- Guerreiras do K-Pop
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Pecadores
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
- Zootopia 2
SÉRIES DE TV E STREAMING
Melhor série de drama
- A Diplomata - Netflix
- The Pitt - HBO Max
- Pluribus - Apple TV
- Ruptura - Apple TV
- Slow Horses - Apple TV
- The White Lotus - HBO Max
Melhor ator em série de drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Ruptura
- Gary Oldman - Slow Horses
- Noah Wyle - The Pitt
Melhor atriz em série de drama
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Ruptura
- Helen Mirren - Mobland
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - A Diplomata
- Rhea Seehorn - Pluribus
Melhor ator coadjuvante em série de comédia, musical ou drama
- Owen Cooper - Adolescência
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Ruptura
- Ashley Walters - Adolescência
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia, musical ou drama
- Carrie Coon - The White Lotus
- Erin Doherty - Adolescência
- Hannah Eibinder - Hacks
- Catherine O'Hara - The Studio
- Parker Posey - The White Lotus
- Aimee Lou Wood - The White Lotus
Melhor série de comédia ou musical
- Abbott Elementary - Disney+
- O Urso - Disney+
- Hacks - HBO Max
- Nobody Wants This - Netflix
- Only Murders in the Building - Disney+
- O Estúdio - Apple TV
Melhor ator em série de comédia ou musical
- Adam Brody - Nobody Wants This
- Steve Martin - Only Murders in the Building
- Glen Powell - Chad Powers
- Seth Rogen - O Estúdio
- Martin Short - Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White - O Urso
Melhor atriz em série de comédia ou musical
- Kristen Bell - Nobody Wants This
- Ayo Edebiri - O Urso
- Selena Gomez - Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wandinha
- Jean Smart - Hacks
Melhor minissérie, antologia ou filme para TV
- Adolescência
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Morrendo por Sexo
- The Girlfriend
Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV
- Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti - Black Mirror
- Stephen Graham - Adolescência
- Charlie Hunnam - Monstros: A História de Ed Gein
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys - The Beast In Me
Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV
- Claire Danes - The Beast in Me
- Rashida Jones - Black Mirror
- Amanda Seyfried - Long Bright River
- Sarah Snook - All Her Fault
- Michelle Williams - Morrendo por Sexo
- Robin Wright - The Girlfriend