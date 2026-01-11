Globo de Ouro 2026: acompanhe os vencedores ao vivo na EXAME

Casual

'O Agente Secreto' está indicado em três categorias e pode fazer história na noite deste domingo

Globo de Ouro: veja a lista completa dos vencedores (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 21h58.

Última atualização em 11 de janeiro de 2026 às 22h19.

A noite deste domingo, 11, pode ser histórica para o Brasil no Globo de Ouro. O Agente Secretofilme brasileiro de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

Entre os longas favoritos à premiação estão produções como Uma Batalha Após a Outra, que recebeu nove indicações, Pecadores (seis indicações), Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (seis indicações) e Valor Sentimental (oito indicações).

Já para as séries, estão no páreo The Pitt (duas indicações), Pluribus (duas indicações), Hacks (três indicações), O Estúdio (duas indicações) e Adolescência (cinco indicações).

Globo de Ouro: veja a lista completa de vencedores

Esta lista está sendo atualizada ao vivo. Os vencedores aparecem grifados em vermelho.

CINEMA

Melhor filme de drama

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor ator em filme de drama

  • Joel Edgerton - Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac - Frankenstein
  • Dwayne Johnson -  Coração de Lutador
  • Wagner Moura -  O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor atriz em filme de drama

  • Jessie Buckley - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Jennifer Lawrence - Morra Amor
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Julia Roberts - Depois da Caçada
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Desculpe, Baby

Melhor direção (filme)

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Chloé Zhao -  Hamnet: A Vida antes de Hamlet

Melhor roteiro (filme)

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
  • Eskil Vogt & Joachim Triet -  Valor Sentimental
  • Chloe Zhao & Maggie O'Farrell- Hamnet: A Vida antes de Hamlet

Melhor filme de comédia ou musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • A Única Saída
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhor ator em filme de comédia ou musical

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney - Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Lee Byung-hun - A Única Saída
  • Jesse Plemons - Bugonia

Melhor atriz em filme de comédia ou musical

  • Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
  • Cynthia Erivo -  Wicked: Parte 2
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra
  • Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Melhor ator coadjuvante em filme

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Sean Penn -  Uma Batalha Após a Outra
  • Adam Sandler -  Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård - Valor Sentimental

Melhor atriz coadjuvante em filme

  • Emily Blunt - Coração de Lutador
  • Elle Fanning - Valor Sentimental
  • Ariana Grande - Wicked: Parte 2
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Amy Madigan - A Hora do Mal
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra

Melhor trilha sonora original (filme)

  • Alexandre Desplat - Frankenstein
  • Ludwig Göransson - Pecadores
  • Johnny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra
  • Kangding Ray - Sirât
  • Max Richter - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Hans Zimmer - F1: O Filme

Melhor canção original (filme)

  • "Dream as One" - Avatar Fogo e Cinzas | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
  • "Golden" - Guerreiras do K-Pop | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
  • "I Lied to You" - Pecadores | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
  • "No Place Like Home" - Wicked: Parte 2 | Stephen Schwartz
  • "The Girl in the Bubble" - Wicked: Parte 2 | Stephen Schwart
  • "Train Dreams" - Sonhos de Trem | Nick Cave, Bryce Dessner

Melhor animação em longa-metragem

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Melhor filme em Língua Não-Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • A Única Saída
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirât
  • A Quem Eu Pertenço

Conquista cinematográfica e de bilheteria

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1: O Filme
  • Guerreiras do K-Pop
  • Missão: Impossível - O Acerto Final
  • Pecadores
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte 2
  • Zootopia 2

SÉRIES DE TV E STREAMING

Melhor série de drama

  • A Diplomata - Netflix
  • The Pitt - HBO Max
  • Pluribus - Apple TV
  • Ruptura - Apple TV
  • Slow Horses - Apple TV
  • The White Lotus - HBO Max

Melhor ator em série de drama

  • Sterling K. Brown  - Paradise
  • Diego Luna - Andor
  • Mark Ruffalo - Task
  • Adam Scott - Ruptura
  • Gary Oldman - Slow Horses
  • Noah Wyle - The Pitt

Melhor atriz em série de drama

  • Kathy Bates - Matlock
  • Britt Lower - Ruptura
  • Helen Mirren - Mobland
  • Bella Ramsey - The Last of Us
  • Keri Russell - A Diplomata
  • Rhea Seehorn - Pluribus

Melhor ator coadjuvante em série de comédia, musical ou drama

  • Owen Cooper - Adolescência
  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Walton Goggins - The White Lotus
  • Jason Isaacs - The White Lotus
  • Tramell Tillman - Ruptura
  • Ashley Walters - Adolescência

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia, musical ou drama

  • Carrie Coon - The White Lotus
  • Erin Doherty - Adolescência
  • Hannah Eibinder - Hacks
  • Catherine O'Hara - The Studio
  • Parker Posey - The White Lotus
  • Aimee Lou Wood - The White Lotus

Melhor série de comédia ou musical

  • Abbott Elementary - Disney+
  • O Urso - Disney+
  • Hacks - HBO Max
  • Nobody Wants This - Netflix
  • Only Murders in the Building - Disney+
  • O Estúdio - Apple TV

Melhor ator em série de comédia ou musical

  • Adam Brody - Nobody Wants This
  • Steve Martin - Only Murders in the Building
  • Glen Powell - Chad Powers
  • Seth Rogen - O Estúdio
  • Martin Short - Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White - O Urso

Melhor atriz em série de comédia ou musical

  • Kristen Bell - Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri - O Urso
  • Selena Gomez - Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne - Poker Face
  • Jenna Ortega - Wandinha
  • Jean Smart - Hacks

Melhor minissérie, antologia ou filme para TV

  • Adolescência
  • All Her Fault
  • The Beast In Me
  • Black Mirror
  • Morrendo por Sexo
  • The Girlfriend

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV

  • Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti - Black Mirror
  • Stephen Graham - Adolescência
  • Charlie Hunnam - Monstros: A História de Ed Gein
  • Jude Law - Black Rabbit
  • Matthew Rhys - The Beast In Me

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV

  • Claire Danes - The Beast in Me
  • Rashida Jones - Black Mirror
  • Amanda Seyfried - Long Bright River
  • Sarah Snook - All Her Fault
  • Michelle Williams - Morrendo por Sexo
  • Robin Wright - The Girlfriend
Acompanhe tudo sobre:Globo de OuroFilmesCinemaSériesStreaming

