Saga Harry Potter: primeiro livro da franquia completa 25 anos; veja mais

No próximo domingo, 26, o livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, primeiro da franquia, completará 25 anos. Escrito pela inglesa J.K Rowling, a história tornou-se um fenômeno em todo o mundo, sendo uma das obras mais vendidas de todos os tempos.

O fundador da editora Bloomsburry Publishing, Nigel Newton, levou para casa no ano de 1997 um manuscrito da então desconhecida escritora. Sua filha Alice o descreveu como “possivelmente um dos melhores livros que uma criança de 8 ou 9 anos poderia ler”.

Inicialmente J.K enfrentou rejeição na obra, até que a Bloombury assumiu seu trabalho com um adiantamento de £ 2.500 para a escritora. A primeira tiragem da obra foi de 1000 exemplares, sendo metade destinada a bibliotecas.

A história então se tornou um grande sucesso em todo o mundo, gerando mais de 400 milhões de exemplares em 200 territórios e 69 idiomas, segundo a agência France Presse. A franquia possui sete livros e oito filmes que marcaram uma geração.

Harry Potter e a legião de fãs ao redor do mundo

A saga Harry Potter tornou-se a franquia cinematográfica mais lucrativa da história. De acordo com os estúdios Warner, ela está a frente das sagas Star Wars e James Bond, com lucro de US$ 6,4 bilhões arrecadados.

Harry Potter também deu lugar a uma infinidade de produtos: (roupas, acessórios, videogames, brinquedos, entre outros), que geram rendas calculadas em pelo menos US$ 1 bilhão anual.

Parque temático em Orlando (EUA)

Além dos produtos, a franquia possui um parque temático chamado: The Wizarding World of Harry Potter (O Encantado Mundo de Harry Potter) localizado em Orlando (Flórida) , que teve investimento de US$ 200 milhões e atrai um grande público anualmente.

O objetivo do parque é trazer um pouco da experiência dos filmes produzidos para os fãs com diversos elementos temáticos da história. O parque conta com restaurantes de comidas retratadas nos filmes e caminhos percorridos por Harry Potter durante toda a saga.

