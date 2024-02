Teremos 'Duna 3'? Denis Villeneuve esclarece se o filme será o último da saga

A poucas semanas do lançamento mundial de "Duna: Parte 2", o diretor Denis Villeneuve revelou nesta quarta-feira, 1, que a franquia provavelmente terá seu desfecho com o terceiro filme.

Embora "O Messias de Duna" ainda não tenha sido oficialmente confirmado pela Warner Bros, o cineasta canadense tem expressado repetidamente seu desejo de proporcionar uma continuação à narrativa, sendo essa a última da série.

“’O Messias de Duna’ deveria ser o último filme de ‘Duna’ para mim”, declarou, em entrevista à revista norte-americana "Time".

Caso "O Messias de Duna" saia do papel, é possível que haja uma demora considerável, o que deve frustrar alguns fãs. Denis Villeneuve dedicou os últimos seis anos à produção dos dois filmes da saga e mencionou, durante uma coletiva de imprensa na Coreia do Sul no ano passado, que "não houve intervalo" entre as duas produções. Ele expressou o desejo de ter um período de pausa antes de se envolver com a realização do terceiro filme.

“Não sei exatamente quando voltarei para Arrakis. Posso fazer um desvio antes só para me afastar do sol. Para minha sanidade mental, posso fazer algo intermediário.”

Zendaya, que protagoniza o filme ao lado de Timothée Chalamet, afirmou em uma entrevista recente que estaria disposta a participar de um terceiro filme da franquia. “Se eu toparia? Quero dizer, é claro. Na hora que o Denis ligar, é um ‘sim’ meu”.

“Estou animada para ver o que acontece. Eu comecei a ler ‘O Messias de Duna’ [segundo livro da saga] e eu estava tipo, ‘Uau, eu estou apenas gravando o primeiro filme. Me deixe voltar para o primeiro’. É muito para processar, mas não existem mãos melhores para cuidar [das adaptações] com amor e carinho do que as do Denis.”

Os títulos dos filmes são inspirados na saga literária de Frank Herbert, que é composta por três livros. Os dois primeiros filmes narram os eventos do primeiro livro, e, conforme indicado por Villeneuve, o terceiro seria uma adaptação da segunda obra.

Quando 'Duna: Parte 2' estreia nos cinemas?