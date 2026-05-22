Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Penélope Cruz revela diagnóstico assustador durante gravação de novo filme

Em Cannes, a atriz contou que pensou que fosse morrer durante as gravações do filme 'La Bola Negra' após receber o diagnóstico de um possível aneurisma cerebral

Penélope Cruz: novo filme da atriz espanhola foi aplaudido por 16 minutos em Cannes (Olivier Chassignole / AFP)

Penélope Cruz: novo filme da atriz espanhola foi aplaudido por 16 minutos em Cannes (Olivier Chassignole / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h20.

A atriz espanhola Penélope Cruz revelou nesta sexta-feira, 22, durante a coletiva de imprensa do filme “La Bola Negra” no Festival de Cannes, que foi alertada sobre um possível aneurisma cerebral enquanto gravava o filme.

Segundo a atriz, o aviso veio pouco antes das cenas noturnas em que sua personagem, uma cantora de cabaré, se apresenta para soldados. “Achei que fosse morrer”, disse Cruz ao relembrar o momento.

A atriz afirmou que recebeu autorização médica no dia seguinte para continuar as filmagens, incluindo as cenas em que precisava cantar e dançar.

Ela descreveu a situação como “surreal” e disse que a experiência mudou sua percepção sobre a vida e sobre a personagem. Cruz também elogiou a equipe de produção pelo apoio durante o episódio.

“La Bola Negra” foi aplaudido por 16 minutos após sua estreia no Grand Théâtre Lumière, em Cannes. O filme disputa a Palma de Ouro e marca a estreia dos cineastas e roteiristas espanhóis Los Javis na competição principal do festival.

Além de Cruz, o elenco inclui Glenn Close, Miguel Bernardeau e Lola Dueñas. O longa é inspirado em um fragmento inacabado do dramaturgo espanhol Federico García Lorca e acompanha 85 anos da história da Espanha.

Acompanhe tudo sobre:Atores e atrizesFilmes

Mais de Pop

Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada

Olivia Rodrigo lança 'The Cure', segundo single do novo álbum; confira

Virada Cultural de São Paulo 2026 com crianças: veja atividades gratuitas para sábado e domingo

Ator revela a vez em que Tarantino perdeu a paciência com Brad Pitt no set

Mais na Exame

Brasil

Já começou o inverno? Entenda quando a estação chega ao Brasil

Esporte

Campeões mundiais viveram jejum de 20 anos sem vencer jogos de abertura da Copa

Negócios

Gaúcho que fatura R$ 24 bi leva rede de postos de combustíveis ao Sudeste e ultrapassa 500 unidades

Pop

Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada