Penélope Cruz revela diagnóstico assustador durante gravação de novo filme

A atriz espanhola Penélope Cruz revelou nesta sexta-feira, 22, durante a coletiva de imprensa do filme “La Bola Negra” no Festival de Cannes, que foi alertada sobre um possível aneurisma cerebral enquanto gravava o filme.

Segundo a atriz, o aviso veio pouco antes das cenas noturnas em que sua personagem, uma cantora de cabaré, se apresenta para soldados. “Achei que fosse morrer”, disse Cruz ao relembrar o momento.

A atriz afirmou que recebeu autorização médica no dia seguinte para continuar as filmagens, incluindo as cenas em que precisava cantar e dançar.

Ela descreveu a situação como “surreal” e disse que a experiência mudou sua percepção sobre a vida e sobre a personagem. Cruz também elogiou a equipe de produção pelo apoio durante o episódio.

“La Bola Negra” foi aplaudido por 16 minutos após sua estreia no Grand Théâtre Lumière, em Cannes. O filme disputa a Palma de Ouro e marca a estreia dos cineastas e roteiristas espanhóis Los Javis na competição principal do festival.

Além de Cruz, o elenco inclui Glenn Close, Miguel Bernardeau e Lola Dueñas. O longa é inspirado em um fragmento inacabado do dramaturgo espanhol Federico García Lorca e acompanha 85 anos da história da Espanha.