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Rock in Rio: que horas e onde assistir ao show do Elton John hoje?

Cantor britânico faz apresentação única na América Latina, já aposentado dos palcos

Rock in Rio 2026: Elton John faz apresentação única na América Latina às 23h (Getty Images/Reprodução)

Rock in Rio 2026: Elton John faz apresentação única na América Latina às 23h (Getty Images/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h10.

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Elton John sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio 2026 às 23h desta segunda-feira, 7, em apresentação única na América Latina.

O britânico está aposentado das turnês desde 2023 e abriu uma exceção para o show, que fecha o line-up desta segunda-feira.

Horários do Palco Mundo nesta segunda

Onde assistir ao Rock in Rio 2026

Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Mundo a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.

O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.

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