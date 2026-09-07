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Rock in Rio 2026: que horas e onde assistir ao show do Gilberto Gil hoje

Show integra a turnê de despedida dos palcos do cantor baiano

Rock in Rio 2026: Gilberto Gil se apresenta às 20h30 no Palco Mundo ( Buda Mendes /Getty Images)

Rock in Rio 2026: Gilberto Gil se apresenta às 20h30 no Palco Mundo ( Buda Mendes /Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h10.

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Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 às 20h30 desta segunda-feira, 7, antes do show de Elton John.

A apresentação integra a turnê de despedida dos palcos do cantor baiano e faz parte do line-up desta segunda-feira.

Horários do Palco Mundo nesta segunda

Onde assistir ao Rock in Rio 2026

Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Mundo a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.

O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.

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