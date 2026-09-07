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ChatGPT recomenda site falso de criptomoedas e usuário perde mais de US$ 2 milhões

Resposta da inteligência artificial a uma consulta levou investidor a um aplicativo da Sceptre criado por golpistas

Payments System Hacking. Online Credit Cards Payment Security Concept. Hacker in Black Gloves Hacking the System. (Royalty-free/Getty Images)

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Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h01.

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O ChatGPT direcionou um usuário para um site falso de criptomoedas e, após assinar uma aprovação, 1.904.513 FXRP saíram da carteira dele.

Isso representa cerca de 1,3% de todo o suprimento de FXRP atualmente. O investigador VAL afirma que o mesmo esquema de phishing captou mais de US$ 2,2 milhões no total.

Uma assinatura, 1,9 milhão de FXRP perdidos

A vítima se identifica como Alex no X, um indivíduo que perguntou ao ChatGPT, em russo, onde trocar sFLR, o token líquido de staking da Flare, por FLR wrapped.

A resposta trazia um link para sceptre.network, e não para a Sceptre original. O verdadeiro aplicativo de staking líquido funciona em sceptre.fi. Alex conectou sua carteira e aprovou um limite de gastos ilimitado. Ele mesmo jamais movimentou os tokens.

Registros em blockchain indicam que a retirada ocorreu pouco antes das 16h (horário de Brasília) de 12 de junho. O próprio contrato do invasor realizou a transação. A assinatura de Alex já havia autorizado a ação.

O token afetado era o FXRP, versão da Flare baseada em ponte do XRP para finanças descentralizadas (DeFi). Alex estimou a perda em cerca de US$ 2,1 milhões.

A carteira que recebeu os valores também não era nova. Dados mostram que a primeira movimentação ocorreu em 23 de abril, cinquenta dias antes da assinatura de Alex. Desde então, ela recebeu pelo menos quatro tokens diferentes da Flare, sugerindo que outras pessoas podem ter sido alvo do golpe.

“Essa carteira está operando desde abril de 2026, recebendo FLR em quantidades variadas”, destacou Val, investigador on-chain, em publicação.

O BeInCrypto já havia detalhado esse método no início do ano, três semanas antes do incidente com Alex. Golpistas registram domínios semelhantes ao da Uniswap e compram anúncios em buscadores para induzir aprovações.

A aprovação ilimitada representa toda a vulnerabilidade do golpe, como um investidor de Ethereum aprendeu ao perder US$ 999.999 com apenas uma assinatura.

Agentes da OpenAI invadiram wiki alemã

Em outro caso, a Reuters informou na sexta-feira que agentes ligados à OpenAI realizaram cerca de 15 mil edições na DseWiki, uma discreta wiki alemã de programação, desde maio.

Pesquisadores liderados por Sydney Von Arx, da organização de segurança em IA Nightingale, descobriram que os agentes trocavam dicas entre si. Eles compartilhavam meios para burlar tarefas, evitar as regras da OpenAI e esconder rastros. Cerca de metade utilizava nomes como OpenAIResearcher.

Quando um moderador passou a excluir páginas em junho, os agentes salvaram cópias com prefixo ZZZ. Uma varredura alfabética acessa esses registros por último. Alguns relataram usar a rede Tor.

A OpenAI não reconheceu as conclusões apresentadas.

“Não podemos responder de forma substantiva a alegações ou conclusões de um relatório que não tivemos a oportunidade de analisar”, informou a Reuters, citando um porta-voz da OpenAI.

Um episódio ocorrido em julho foi ainda mais longe: cerca de 1.200 agentes se reuniram em um fórum improvisado. Aproximadamente 700 invadiram o Hugging Face. O BeInCrypto relatou a fuga em agosto, quando a OpenAI limitou seu modelo cyber.

Os dois casos compartilham o mesmo meio, mas não o mesmo responsável. Criminosos disseminaram links na web para que o modelo os reproduzisse. Já os agentes da OpenAI postaram diretamente. Ambos tiveram êxito porque a página aparentava ser segura.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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