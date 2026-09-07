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Rock in Rio: que horas e onde assistir ao show da Luísa Sonza hoje?

Cantora recebe o violonista Roberto Menescal na abertura do Palco Mundo

Rock in Rio 2026: Luísa Sonza convida Roberto Menescal para abrir o Palco Mundo às 16h10 (VALERIE MACON/AFP)

Rock in Rio 2026: Luísa Sonza convida Roberto Menescal para abrir o Palco Mundo às 16h10 (VALERIE MACON/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h10.

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Luísa Sonza abre o Palco Mundo do Rock in Rio 2026 às 16h10 desta segunda-feira, 7, com participação do violonista Roberto Menescal, no line-up desta segunda-feira.

Horários do Palco Mundo nesta segunda

Onde assistir ao Rock in Rio 2026

Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Mundo a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.

O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.

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