Que horas e onde assistir ao show do Jon Batiste hoje no Rock in Rio?

Rock in Rio 2026: Jon Batiste se apresenta às 18h15 no Palco Mundo (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h10.
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 às 18h15 desta segunda-feira, 7.
O músico americano, vencedor de Grammy, toca entre Luísa Sonza e Gilberto Gil no line-up desta segunda-feira.
Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Mundo a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.
O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.