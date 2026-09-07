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Que horas e onde assistir ao show do Jon Batiste hoje no Rock in Rio?

Músico americano toca no Palco Mundo antes de Gilberto Gil e Elton John

Rock in Rio 2026: Jon Batiste se apresenta às 18h15 no Palco Mundo (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Jon Batiste se apresenta às 18h15 no Palco Mundo (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h10.

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Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 às 18h15 desta segunda-feira, 7.

O músico americano, vencedor de Grammy, toca entre Luísa Sonza e Gilberto Gil no line-up desta segunda-feira.

Horários do Palco Mundo nesta segunda

Onde assistir ao Rock in Rio 2026

Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Mundo a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.

O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.

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