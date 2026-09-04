Elton John revela por que saiu da aposentadoria para cantar no Rock in Rio

A aposentadoria de Elton John ganhou uma exceção brasileira. Aos 79 anos, o cantor britânico volta ao palco do Rock in Rio neste domingo, 7, quase três anos depois de encerrar sua longa turnê de despedida. O motivo para abrir essa brecha na aposentadoria tem relação direta com o público brasileiro.

Por que Elton John voltou aos palcos?

Elton John havia encerrado sua carreira em turnês em 2023, depois da "Farewell Yellow Brick Road", uma série de 330 shows que percorreu diferentes países ao longo de cinco anos.

O Brasil ficou fora da rota da despedida. Quando recebeu o convite para participar do Rock in Rio 2026, o cantor decidiu aceitar.

"Eu vou ao Rio para tocar no Rock in Rio porque não passei pelo país na turnê e sei que isso frustrou muitos fãs. Quero reparar isso", declarou Elton John em vídeo publicado nas redes sociais.

Em outra declaração sobre o retorno, o artista afirmou que sempre teve uma relação especial com o público brasileiro.

"Sempre me diverti muito quando tocamos no Brasil. Não consegui ir à América do Sul para a turnê de despedida, então, quando o Rock in Rio me convidou para tocar, aceitei imediatamente. Amo meus fãs brasileiros, eles têm um lugar muito especial no meu coração."

A aposentadoria continua

Apesar do retorno ao Rock in Rio, Elton John mantém a decisão de não voltar a fazer grandes turnês. Em entrevista à BBC Radio 2, o cantor reforçou que a "Farewell Yellow Brick Road" marcou o encerramento de seu ciclo de longas excursões.

"Não sinto nenhuma falta de tocar ao vivo. Nenhuma mesmo", afirmou.

O artista também explicou que pretende continuar trabalhando em estúdio e produzindo novos discos. Apresentações pontuais, como a do Rock in Rio, são tratadas como exceções.

A estratégia já havia aparecido em 2025, quando Elton John participou de eventos específicos, incluindo uma apresentação no Grande Prêmio de Singapura e uma homenagem a Brian Wilson.

Retorno ao Rock in Rio

Elton John será uma das principais atrações do Rock in Rio 2026. O show, que será na segunda-feira, 7, encerra a programação do dia do Palco Mundo, que também contará com apresentações de Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza convida Roberto Menescal.

Será a terceira participação do britânico no festival. Ele já esteve no Rock in Rio em 2011 e 2015.

Confira os horários do Palco Mundo na segunda-feira, dia 7:

23h - Elton John;

20h30 - Gilberto Gil;

18h15 - Jon Batiste;

16h10 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal.

O que Elton John vai tocar no Rock in Rio?

Com o fim da turnê "Farewell Yellow Brick Road" em 2023, o britânico tem feito poucas apresentações nos últimos anos. Por isso, o setlist do show no Rock in Rio ainda é uma incógnita.

A expectativa, porém, é de que o cantor mantenha a linha de seus compromissos mais recentes e revisite alguns dos maiores sucessos de sua carreira.

Confira a possível setlist do show de Elton John no Rock in Rio 2026:

"Saturday Night’s Alright for Fighting" "Bennie And The Jets" "I Guess That’s Why They Call It The Blues" "The One" "Tiny Dancer" "Philadelphia Freedom" "Mona Lisas And Mad Hatters" "Goodbye Yellow Brick Road" "Take Me To The Pilot" "Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)" "Candle In The Wind" "Honky Cat" "Sorry Seems To Be The Hardest Word" "Don’t Let The Sun Go Down On Me" "The Bitch Is Back" "Crocodile Rock" "I’m Still Standing" "Cold Heart" "Your Song"

A música que pode voltar no Rock in Rio

"Skyline Pigeon" tem uma relação especial com o Brasil. Composta por Elton John e Bernie Taupin em 1969, a música ganhou destaque no país ao integrar a trilha de "Carinhoso", novela da TV Globo exibida em 1972.

Desde 1995, Elton incluiu a faixa em todos os shows realizados no Brasil, segundo o Setlist.fm. Foram 18 apresentações, embora a música esteja fora de seu repertório ao vivo desde 2019.

Diante desse histórico, a expectativa é que Elton John inclua "Skyline Pigeon" também no setlist desse show especial no Rock in Rio.