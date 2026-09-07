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A24 lança filme sobre os últimos dias livres de Elizabeth Holmes, da Theranos

“You Can See Everything” acompanha a empresária nas semanas finais em liberdade

Longa foi exibido sem anúncio prévio no Festival de Telluride

Longa foi exibido sem anúncio prévio no Festival de Telluride

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h03.

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A A24 revelou de surpresa um documentário sobre Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, condenada por fraudar investidores.

Intitulado “You Can See Everything”, o filme começou a ser gravado pouco mais de um mês antes de Holmes iniciar sua pena de prisão e acompanha os últimos dias dela em liberdade.

Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, o longa foi exibido sem anúncio prévio no Festival de Telluride, no Colorado, Estados Unidos, em 6 de setembro. A produção tem 174 minutos e ainda não tem data de estreia definida.

O que mostra o documentário sobre Elizabeth Holmes?

As filmagens começaram em 2023, semanas antes do início da pena.

Na época, Holmes vivia em Del Mar, na Califórnia, com o parceiro, Billy Evans, e os dois filhos. A equipe acompanhou sua rotina, realizou entrevistas e registrou o período anterior à prisão.

Segundo a Variety, o documentário não se concentra em reavaliar a culpa de Holmes. Fielder busca entender como ela interpreta os fatos que levaram à condenação.

Diante das câmeras, Holmes afirma que não fez nada de errado e defende sua versão sobre a tecnologia da Theranos.

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Amanda Seyfried participa do documentário

Depois que Holmes começa a cumprir pena, Amanda Seyfried, famosa por "A Empregada", passa a integrar o filme.

A atriz, que interpretou a empresária na série “The Dropout”, lê transcrições de falas de Holmes, incluindo uma conversa telefônica feita durante o período na prisão.

O documentário também mostra Holmes assistindo à série que dramatizou sua trajetória.

O que aconteceu com Elizabeth Holmes e a Theranos?

Elizabeth Holmes ganhou projeção no Vale do Silício à frente da Theranos, empresa de tecnologia de saúde avaliada em US$ 9 bilhões em 2015.

A companhia dizia ter desenvolvido uma tecnologia capaz de realizar exames a partir de pequenas quantidades de sangue. Holmes atraiu investidores como Rupert Murdoch e Larry Ellison e reuniu em seu conselho nomes como Henry Kissinger, George Shultz e James Mattis.

A tecnologia, porém, não funcionava como prometido. Holmes foi condenada por fraude contra investidores e cumpre uma pena de 11 anos de prisão.

Quando estreia “You Can See Everything”?

A A24 informa que “You Can See Everything” será lançado em 2026, mas ainda não divulgou uma data.

Além de Elizabeth Holmes, o documentário reúne Nathan Fielder, Billy Evans e Amanda Seyfried.

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