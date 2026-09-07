A24 lança filme sobre os últimos dias livres de Elizabeth Holmes, da Theranos

A A24 revelou de surpresa um documentário sobre Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, condenada por fraudar investidores.

Intitulado “You Can See Everything”, o filme começou a ser gravado pouco mais de um mês antes de Holmes iniciar sua pena de prisão e acompanha os últimos dias dela em liberdade.

Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, o longa foi exibido sem anúncio prévio no Festival de Telluride, no Colorado, Estados Unidos, em 6 de setembro. A produção tem 174 minutos e ainda não tem data de estreia definida.

O que mostra o documentário sobre Elizabeth Holmes?

As filmagens começaram em 2023, semanas antes do início da pena.

Na época, Holmes vivia em Del Mar, na Califórnia, com o parceiro, Billy Evans, e os dois filhos. A equipe acompanhou sua rotina, realizou entrevistas e registrou o período anterior à prisão.

Segundo a Variety, o documentário não se concentra em reavaliar a culpa de Holmes. Fielder busca entender como ela interpreta os fatos que levaram à condenação.

Diante das câmeras, Holmes afirma que não fez nada de errado e defende sua versão sobre a tecnologia da Theranos.

Amanda Seyfried participa do documentário

Depois que Holmes começa a cumprir pena, Amanda Seyfried, famosa por "A Empregada", passa a integrar o filme.

A atriz, que interpretou a empresária na série “The Dropout”, lê transcrições de falas de Holmes, incluindo uma conversa telefônica feita durante o período na prisão.

O documentário também mostra Holmes assistindo à série que dramatizou sua trajetória.

O que aconteceu com Elizabeth Holmes e a Theranos?

Elizabeth Holmes ganhou projeção no Vale do Silício à frente da Theranos, empresa de tecnologia de saúde avaliada em US$ 9 bilhões em 2015.

A companhia dizia ter desenvolvido uma tecnologia capaz de realizar exames a partir de pequenas quantidades de sangue. Holmes atraiu investidores como Rupert Murdoch e Larry Ellison e reuniu em seu conselho nomes como Henry Kissinger, George Shultz e James Mattis.

A tecnologia, porém, não funcionava como prometido. Holmes foi condenada por fraude contra investidores e cumpre uma pena de 11 anos de prisão.

Quando estreia “You Can See Everything”?

A A24 informa que “You Can See Everything” será lançado em 2026, mas ainda não divulgou uma data.

Além de Elizabeth Holmes, o documentário reúne Nathan Fielder, Billy Evans e Amanda Seyfried.