Rock in Rio: onde assistir ao show do Black Eyed Peas e que horas começa?

Black Eyed Peas: shows mais recentes tiveram entre 16 e 20 músicas (Rock in Rio/Reprodução)
Repórter
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 19h57.
Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 21h10.
Após sete anos, o Black Eyed Peas retorna ao Rock in Rio neste domingo, 6. O grupo se apresenta no Palco Mundo, às 21h20 (horário de Brasília). A última participação do grupo no festival aconteceu em 2019.
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
No dia 7 de setembro, a programação tem horários diferentes: o Multishow começa a transmissão às 14h45, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20.
Quem não tem assinatura também poderá acompanhar parte da programação do festival pela internet. O sinal aberto do Globoplay vai alternar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.
Com esse sistema, o público poderá acompanhar apresentações dos cinco palcos transmitidos: Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.
A opção para assinantes do Globoplay Premium inclui ainda a transmissão do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra.
Os shows mais recentes da Summer Tour 2026 tiveram entre 16 e 20 músicas. A apresentação de 4 de julho, na França, contou com 20 faixas, enquanto outras performances do mesmo período tiveram pequenas mudanças no repertório.
Com base nesse histórico, estas são algumas das músicas com maior chance de aparecer no Rock in Rio:
Em alguns shows, a banda ainda encerrou o repertório com uma reprise de "I Gotta Feeling", transformada em um momento de interação com o público.