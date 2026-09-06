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Rock in Rio: onde assistir ao show do Black Eyed Peas e que horas começa?

Última participação do grupo no festival aconteceu em 2019

Black Eyed Peas: shows mais recentes tiveram entre 16 e 20 músicas (Rock in Rio/Reprodução)

Black Eyed Peas: shows mais recentes tiveram entre 16 e 20 músicas (Rock in Rio/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 19h57.

Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 21h10.

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Após sete anos, o Black Eyed Peas retorna ao Rock in Rio neste domingo, 6. O grupo se apresenta no Palco Mundo, às 21h20 (horário de Brasília). A última participação do grupo no festival aconteceu em 2019.

Onde assistir ao show do Black Eyed Peas ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos do dia, que vai ao ar neste domingo após o Boletim Estrelas da Casa.

No dia 7 de setembro, a programação tem horários diferentes: o Multishow começa a transmissão às 14h45, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20.

Como assistir ao Rock in Rio 2026 de graça e ao vivo

Quem não tem assinatura também poderá acompanhar parte da programação do festival pela internet. O sinal aberto do Globoplay vai alternar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.

Com esse sistema, o público poderá acompanhar apresentações dos cinco palcos transmitidos: Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.

A opção para assinantes do Globoplay Premium inclui ainda a transmissão do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra.

A provável setlist do Black Eyed Peas

Os shows mais recentes da Summer Tour 2026 tiveram entre 16 e 20 músicas. A apresentação de 4 de julho, na França, contou com 20 faixas, enquanto outras performances do mesmo período tiveram pequenas mudanças no repertório.

Com base nesse histórico, estas são algumas das músicas com maior chance de aparecer no Rock in Rio:

  1. "Let's Get It Started"
  2. "Boom Boom Pow"
  3. "Rock That Body"
  4. "RITMO (Bad Boys for Life)"
  5. "MAMACITA"
  6. "IN THE AIR"
  7. "MABUTI"
  8. "Bebot"
  9. "#thatPower"
  10. "Scream & Shout"
  11. "Pump It"
  12. "I Like To Move It"
  13. "Don't Stop the Party"
  14. "The Time (Dirty Bit)"
  15. "Where Is the Love?"
  16. "I Gotta Feeling"
  17. "Meet Me Halfway"
  18. "GIRL LIKE ME"
  19. "DON'T YOU WORRY"

Em alguns shows, a banda ainda encerrou o repertório com uma reprise de "I Gotta Feeling", transformada em um momento de interação com o público.

Veja o line-up completo deste domingo:

Palco Mundo

  • 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
  • 19h00 - Nelly
  • 21h20 - Black Eyed Peas
  • 00h05 - Calvin Harris

Palco Sunset

  • 15h30 - Calema
  • 17h50 - BaianaSystem
  • 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
  • 22h45 - Ne-Yo

New Dance Order

  • 21h05 - Sofi Tukker
  • 22h30 - Liu
  • 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • 01h40 - Meduza

Espaço Favela

  • 15h00 - Budah
  • 16h50 - Rael
  • 19h10 - Xamã

Palco Supernova

  • 14h30 - O Escritório
  • 16h00 - Bayside Kings
  • 18h00 - Matanza Ritual
  • 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”

Palco Global Village

  • 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil
  • 16h50 - Mãeana
  • 19h10 - Mohamed Ramadan
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