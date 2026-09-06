Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Elton John

Elton John volta ao Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, feriado da Independência. Aos 79 anos, o cantor e compositor britânico será a atração que encerra a programação do Palco Mundo, com show marcado para as 23h (horário de Brasília).

O artista, que já participou das edições de 2011 e 2015, deve apresentar cerca de 19 músicas. Entre os sucessos esperados estão "Your Song" e "Rocket Man", duas das faixas mais cantadas por Elton John ao longo da carreira, segundo o Setlist.fm.

A programação do dia do Palco Mundo também contará com apresentações de Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza convida Roberto Menescal.

Veja o possível setlist de Elton John:

Saturday Night's Alright for Fighting

Bennie and the Jets

I Guess That's Why They Call It the Blues

The One

Tiny Dancer

Philadelphia Freedom

Mona Lisas and Mad Hatters

Goodbye Yellow Brick Road

Take Me to the Pilot

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)

Candle in the Wind

Honky Cat

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don't Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

Crocodile Rock

I'm Still Standing

Cold Heart

Your Song

A música que pode voltar no Rock in Rio

"Skyline Pigeon" tem uma relação especial com o Brasil. Composta por Elton John e Bernie Taupin em 1969, a música ganhou destaque no país ao integrar a trilha de "Carinhoso", novela da TV Globo exibida em 1972.

Desde 1995, Elton incluiu a faixa em todos os shows realizados no Brasil, segundo o Setlist.fm. Foram 18 apresentações, embora a música esteja fora de seu repertório ao vivo desde 2019.

Diante desse histórico, a expectativa é que Elton John inclua "Skyline Pigeon" também no setlist desse show especial no Rock in Rio.

Por que Elton John voltou aos palcos?

Elton John havia encerrado sua carreira em turnês em 2023, depois da "Farewell Yellow Brick Road", uma série de 330 shows que percorreu diferentes países ao longo de cinco anos.

O Brasil ficou fora da rota da despedida. Quando recebeu o convite para participar do Rock in Rio 2026, o cantor decidiu aceitar.

"Eu vou ao Rio para tocar no Rock in Rio porque não passei pelo país na turnê e sei que isso frustrou muitos fãs. Quero reparar isso", declarou Elton John em vídeo publicado nas redes sociais.

Em outra declaração sobre o retorno, o artista afirmou que sempre teve uma relação especial com o público brasileiro.

"Sempre me diverti muito quando tocamos no Brasil. Não consegui ir à América do Sul para a turnê de despedida, então, quando o Rock in Rio me convidou para tocar, aceitei imediatamente. Amo meus fãs brasileiros, eles têm um lugar muito especial no meu coração."