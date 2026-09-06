Rock in Rio tem brinquedos suspensos após alerta de chuva e vento; quais e até quando

O Rock in Rio suspendeu neste domingo, 6, o agendamento dos brinquedos do festival por causa das condições climáticas.

O aviso foi divulgado pelo aplicativo oficial do evento no início da tarde. Até o momento, não há previsão para a retomada do serviço.

Quais brinquedos do Rock in Rio foram afetados?

Entre as atrações disponíveis no Rock in Rio 2026 estão:

Roda Gigante;

Tirolesa;

Discovery;

Mega Download;

Montanha Russa.

Como está o tempo no Rock in Rio?

O Rio de Janeiro segue sob tempo instável após a passagem de uma frente fria iniciada no sábado.

Para este domingo, a previsão indica céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e possibilidade de pancadas isoladas.

Os ventos podem variar de 52 km/h a 76 km/h, com rajadas de até 85 km/h, principalmente na região litorânea.

Quem se apresenta no Rock in Rio neste domingo?

Após a suspensão dos brinquedos no festival, a programação deste domingo inclui Calvin Harris e Black Eyed Peas no Palco Mundo.

No Palco Sunset, estão previstos Ne-Yo e Jota Quest toca Tim Maia.

Chuva deve continuar na segunda-feira

A previsão de instabilidade também se estende à segunda-feira, 7, com céu nublado a encoberto e possibilidade de chuva fraca a moderada isolada. Não há previsão se o funcionamento dos brinquedos do Rock in Rio serão retomados neste dia.

Na programação estão Elton John, com apresentação antecipada para 23h, Gilberto Gil e Luísa Sonza convida Roberto Menescal, no Palco Mundo. No Sunset, se apresentam Laufey e Péricles canta Motown.