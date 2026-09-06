Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio tem brinquedos suspensos após alerta de chuva e vento; quais e até quando

Medida foi anunciada pelo aplicativo oficial após piora das condições climáticas no Rio

Festival segue com shows em programação normal até então

Festival segue com shows em programação normal até então

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 16h08.

Priorizar nos meus resultados Google

O Rock in Rio suspendeu neste domingo, 6, o agendamento dos brinquedos do festival por causa das condições climáticas.

O aviso foi divulgado pelo aplicativo oficial do evento no início da tarde. Até o momento, não há previsão para a retomada do serviço.

Quais brinquedos do Rock in Rio foram afetados?

Entre as atrações disponíveis no Rock in Rio 2026 estão:

  • Roda Gigante;
  • Tirolesa;
  • Discovery;
  • Mega Download;
  • Montanha Russa.

Como está o tempo no Rock in Rio?

O Rio de Janeiro segue sob tempo instável após a passagem de uma frente fria iniciada no sábado.

Para este domingo, a previsão indica céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e possibilidade de pancadas isoladas.

Os ventos podem variar de 52 km/h a 76 km/h, com rajadas de até 85 km/h, principalmente na região litorânea.

Quem se apresenta no Rock in Rio neste domingo?

Após a suspensão dos brinquedos no festival, a programação deste domingo inclui Calvin Harris e Black Eyed Peas no Palco Mundo.

No Palco Sunset, estão previstos Ne-Yo e Jota Quest toca Tim Maia.

Chuva deve continuar na segunda-feira

A previsão de instabilidade também se estende à segunda-feira, 7, com céu nublado a encoberto e possibilidade de chuva fraca a moderada isolada. Não há previsão se o funcionamento dos brinquedos do Rock in Rio serão retomados neste dia.

Na programação estão Elton John, com apresentação antecipada para 23h, Gilberto Gil e Luísa Sonza convida Roberto Menescal, no Palco Mundo. No Sunset, se apresentam Laufey e Péricles canta Motown.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioFestivaisMúsica
Próximo

Mais de Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste domingo, 13, ao vivo e de graça

Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste domingo, 13 de setembro

Lola Young no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Mais na Exame

Negócios

'Fazer mais pode travar seu negócio': o erro que custa caro na hora de crescer no digital

Brasil

Vai chover hoje em São Paulo? Como será o domingo após temporal causar alagamentos na capital

Esporte

NFL inova no calendário e programa partidas em quase todos os dias da semana em 2026

Mercado Imobiliário

Spa e academia a 250 metros de altura: Senna Tower terá dois andares só de 'wellness'