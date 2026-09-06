Rock in Rio tem brinquedos suspensos após alerta de chuva e vento; quais e até quando

Festival segue com shows em programação normal até então
Colaboradora
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 16h08.
O Rock in Rio suspendeu neste domingo, 6, o agendamento dos brinquedos do festival por causa das condições climáticas.
O aviso foi divulgado pelo aplicativo oficial do evento no início da tarde. Até o momento, não há previsão para a retomada do serviço.
Entre as atrações disponíveis no Rock in Rio 2026 estão:
O Rio de Janeiro segue sob tempo instável após a passagem de uma frente fria iniciada no sábado.
Para este domingo, a previsão indica céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e possibilidade de pancadas isoladas.
Os ventos podem variar de 52 km/h a 76 km/h, com rajadas de até 85 km/h, principalmente na região litorânea.
Após a suspensão dos brinquedos no festival, a programação deste domingo inclui Calvin Harris e Black Eyed Peas no Palco Mundo.
No Palco Sunset, estão previstos Ne-Yo e Jota Quest toca Tim Maia.
A previsão de instabilidade também se estende à segunda-feira, 7, com céu nublado a encoberto e possibilidade de chuva fraca a moderada isolada. Não há previsão se o funcionamento dos brinquedos do Rock in Rio serão retomados neste dia.
Na programação estão Elton John, com apresentação antecipada para 23h, Gilberto Gil e Luísa Sonza convida Roberto Menescal, no Palco Mundo. No Sunset, se apresentam Laufey e Péricles canta Motown.