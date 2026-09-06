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Quem é Miguel Gandelman, brasileiro que venceu o Emmy pela direção do show de Bad Bunny

Preparação levou o brasileiro a acompanhar a banda na Colômbia e no Chile

Premiação ocorreu nos Estados Unidos; principais categorias serão entregues em 14 de setembro.

Premiação ocorreu nos Estados Unidos; principais categorias serão entregues em 14 de setembro.

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17h44.

Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 19h13.

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O brasileiro Miguel Gandelman conquistou um Emmy no sábado, 5, pela direção musical do show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl.

Gandelman foi premiado na categoria "Melhor Direção Musical", durante evento realizado nos Estados Unidos. A principal cerimônia do Emmy, que reúne as categorias mais importantes da premiação, está marcada para 14 de setembro.

Traajetória de Miguel Gandelman

Miguel Gandelman nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1983, e se mudou para Nova Jersey, nos Estados Unidos, aos 14 anos.

Estudou música na Berklee School, em Boston, e integrou o quarteto The Horns. Também participou dos ensaios da turnê This Is It, de Michael Jackson, que não chegou a ser realizada.

Trabalho com Bad Bunny exigiu viagens pela América Latina

Gandelman atuou como diretor musical da apresentação e participou da preparação da banda que acompanhou Bad Bunny.

Em entrevista, contou que uma das etapas mais difíceis foi acompanhar o artista em turnê para registrar a banda, o que exigiu viagens à Colômbia e ao Chile.

O show do porto-riquenho que rendeu o Emmy ao brasileiro destacou a cultura latino-americana e se tornou o mais assistido da história do Super Bowl.

Vitória repercute entre artistas brasileiros

A conquista do Emmy pelo músico foi celebrada nas redes sociais por Leo Gandelman, pai de Miguel e também músico e saxofonista.

Roberto de Carvalho, Marisa Monte e Luiz Caldas estão entre os artistas do Brasil que parabenizaram o brasileiro pelo prêmio.

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