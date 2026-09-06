Nude vazado? Boato sobre MC Livinho é ação da Itaipava para o Dia do Sexo

Rumores sobre um vazamento de conteúdo íntimo de MC Livinho começaram a circular nas redes sociais. O boato ganhou força após comentários publicados pelo próprio cantor em seu perfil. No entanto, tudo fazia parte de uma ação da cerveja Itaipava para o Dia do Sexo, celebrado neste domingo, 6.

A iniciativa integra a plataforma “Nunca Assedie”, criada pela marca para abordar temas como respeito, responsabilidade e consentimento. Como parte da campanha, a Itaipava lançou uma cartilha com orientações para pessoas vítimas de vazamento de conteúdo íntimo na internet.

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Livinho conta à EXAME que esperava que, após o susto inicial e a curiosidade em torno dos rumores, o público entendesse a mensagem da campanha. Para o cantor, a rapidez com que conteúdos se espalham na internet reforça a importância de discutir exposição e intimidade.

“Como tenho um público muito jovem e conectado, achei importante usar esse alcance para chamar atenção para um problema que é sério e que pode acontecer com qualquer pessoa”, diz à EXAME.

Segundo Livinho, a intenção não era apenas surpreender o público, mas provocar uma reflexão sobre respeito, privacidade e a forma como as pessoas reagem ao receber ou compartilhar esse tipo de conteúdo.

“Se a campanha fizer alguém pensar duas vezes antes de encaminhar uma imagem íntima de outra pessoa ou entender o impacto que isso pode causar na vida de alguém, então a mensagem já cumpriu um papel muito importante”, diz.

O cantor diz que aceitou imediatamente o convite da Itaipava. Embora sempre tenha falado sobre sexo sem tabu em suas músicas, Livinho destaca que a liberdade também precisa vir acompanhada de responsabilidade e consentimento.

“Se alguém confiou em você e enviou uma foto íntima, aquele conteúdo não é para circular. Infelizmente, muita gente ainda sofre com esse tipo de exposição”, diz. "Se a minha voz e o alcance das minhas redes puderem ajudar a levar esse recado para mais pessoas, já valeu."

Dia do sexo como oportunidade

Desde 2023, a Itaipava inclui o Dia do Sexo em seu calendário de comunicação. Segundo Diego Santelices, Head de Comunicação e Mídia do Grupo Petrópolis, a ação deste ano levou a discussão sobre respeito e consentimento para o ambiente digital.

"Sem perder o tom irreverente da marca, encontramos uma maneira de chamar atenção para os impactos do compartilhamento de conteúdo íntimo sem autorização, usando uma linguagem popular e próxima do público", diz Santelices.

Livinho é o principal embaixador da ação. Além da estratégia para chamar a atenção do público para o tema, o cantor indicou, aos seus mais de 20 milhões de seguidores, o guia com orientações sobre como lidar com esse tipo de exposição.

O material disponibilizado nos perfis da Itaipava ainda traz informações sobre direitos relacionados à privacidade no ambiente digital, além de contatos de delegacias especializadas em crimes cibernéticos e canais de denúncia e apoio psicológico, como a SaferNet. A criação e a estratégia de comunicação da iniciativa são da agência WMcCann.