Anos 2000 de volta: veja o provável setlist de Ne-Yo e Nelly no Rock in Rio 2026

Rock in Rio 2026: Nelly e Ne-Yo se apresentam neste domingo, 6, com repertórios voltados aos anos 2000 (Pedro Gomes/Getty Images)
Repórter
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14h25.
Nelly e Ne-Yo se apresentam neste domingo, 6, no Rock in Rio 2026, em shows que devem resgatar sucessos dos anos 2000.
Nelly sobe ao Palco Mundo às 19h, antes do Black Eyed Peas. Ne-Yo encerra a programação do Palco Sunset às 22h45.
O repertório do rapper costuma passar por clássicos como "Hot in Herre", "Dilemma", "Ride Wit Me", "Just a Dream" e "Country Grammar (Hot Shit)". A referência é um show do artista no Canadá em 2026, com mais de 20 músicas.
A lista é baseada na "Nights Like This Tour", que o cantor levou aos Estados Unidos em agosto. Sucessos como "Miss Independent", "So Sick" e "One in a Million" dificilmente ficam de fora.
Os setlists podem mudar até a apresentação no festival. A programação completa do domingo, 6, está reunida na matéria sobre horários e logística do Rock in Rio 2026.