Anos 2000 de volta: veja o provável setlist de Ne-Yo e Nelly no Rock in Rio 2026

Nelly e Ne-Yo se apresentam neste domingo, 6, no Rock in Rio 2026, em shows que devem resgatar sucessos dos anos 2000.

Nelly sobe ao Palco Mundo às 19h, antes do Black Eyed Peas. Ne-Yo encerra a programação do Palco Sunset às 22h45.

Provável setlist de Nelly

O repertório do rapper costuma passar por clássicos como "Hot in Herre", "Dilemma", "Ride Wit Me", "Just a Dream" e "Country Grammar (Hot Shit)". A referência é um show do artista no Canadá em 2026, com mais de 20 músicas.

"Where the Party At"

"E.I."

"Shake Ya Tailfeather"

"Batter Up"

"Air Force Ones"

"Country Grammar (Hot Shit)"

"Ride Wit Me"

"Cruise"

"Lil Bit"

"Over and Over"

"#1"

"The Fix"

"Pimp Juice"

"Grillz"

"Move That Body"

"Don't Stop Believin'"

"Rich Girl"

"All I Do Is Win"

"Get Low"

"Ruff Ryders' Anthem"

"Hot in Herre"

"Dilemma"

"Just a Dream"

Provável setlist de Ne-Yo

A lista é baseada na "Nights Like This Tour", que o cantor levou aos Estados Unidos em agosto. Sucessos como "Miss Independent", "So Sick" e "One in a Million" dificilmente ficam de fora.

"Closer"

"Because of You"

"Stay"

"Champagne Life"

"One in a Million"

"Sexy Love"

"Baby by Me" (cover)

"She Knows"

"Leave You Alone" (cover)

"Make Me Better" (cover)

"Bust It Baby, Part 2" (cover)

"U 2 Luv"

"Say It"

"Let Me Love You"

"Titanium" (cover)

"So Sick"

"Mad"

"Nights Like These"

"Up Out & Gone"

"Ms. Tundra"

"She Got Her Own"

"Miss Independent"

"Crazy Train"

"Let's Go"

"Time of Our Lives"

"Give Me Everything"

"Play Hard"

Os setlists podem mudar até a apresentação no festival. A programação completa do domingo, 6, está reunida na matéria sobre horários e logística do Rock in Rio 2026.