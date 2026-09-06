O que aconteceu com a Fergie após deixar o Black Eyed Peas?

Fergie se tornou uma das principais vozes do Black Eyed Peas durante a fase de maior sucesso do grupo. A cantora deixou a banda em 2017 e, desde então, passou a manter uma rotina mais discreta.

A saída aconteceu depois de anos de destaque com o grupo e também de uma carreira solo. Em 2026, Fergie voltou a aparecer ao lado de will.i.am, apl.de.ap e Taboo em uma reunião que reacendeu a curiosidade dos fãs.

O reencontro aconteceu em maio, durante o American Music Awards, quando a cantora voltou a dividir o palco com os antigos companheiros. A participação, porém, não significa um retorno definitivo ao Black Eyed Peas.

A formação anunciada para o show do grupo no Rock in Rio 2026, neste domingo, 6, é o trio formado por will.i.am, apl.de.ap e Taboo. A apresentação será a segunda passagem do grupo pelo festival, depois do show de 2019, que contou com a participação de Anitta.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por American Music Awards (@amas)

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fergie (@fergie)

Por que Fergie deixou o Black Eyed Peas?

Fergie entrou para o Black Eyed Peas em 2002 e participou da fase mais popular da banda. Com will.i.am, apl.de.ap e Taboo, ela ajudou a transformar o grupo em um fenômeno mundial.

Durante sua passagem pela banda, foram lançados álbuns como "Elephunk", "Monkey Business", "The E.N.D." e "The Beginning". A formação também emplacou músicas como "Where Is the Love?", "Pump It", "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling" e "My Humps".

Em 2017, Fergie decidiu deixar o grupo para se dedicar à maternidade e a projetos pessoais. A partir daquele momento, o Black Eyed Peas seguiu sem a cantora em sua formação.

O que Fergie fez depois de sair da banda?

A carreira solo continuou sendo parte da trajetória de Fergie após a saída. Em 2017, ela lançou "Double Dutchess", seu segundo álbum de estúdio. O trabalho contou com participações de artistas como Nicki Minaj, Rick Ross e YG. O disco veio 11 anos depois de "The Dutchess", álbum que consolidou a carreira solo da cantora.

Fergie também criou o selo musical Dutchess Music. Nos anos seguintes, porém, sua presença em grandes eventos e lançamentos musicais diminuiu. A cantora passou a aparecer com menos frequência em público e nas redes sociais. A maternidade e a vida pessoal também ganharam mais espaço nesse período.

Black Eyed Peas no Rock in Rio 2026

O Black Eyed Peas retorna ao Brasil para o Rock in Rio 2026 sem a cantora. O grupo sobe ao Palco Mundo em 6 de setembro, às 21h20. A apresentação faz parte de uma noite que também terá Barão Vermelho, Nelly e Calvin Harris. O DJ será responsável por encerrar a programação do palco.

Entre as músicas esperadas estão alguns dos maiores sucessos da carreira do grupo, como "I Gotta Feeling", "Where Is the Love?", "Pump It", "My Humps" e "Rock That Body".

Fergie também mantém uma relação especial com o Rock in Rio. Em 2017, ela fez um show solo no festival e recebeu Pabllo Vittar para cantar "Sua Cara".