'Homem-Aranha: Um Novo Dia' está a 340 mil ingressos do Top 5 histórico no Brasil

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" está a cerca de 340 mil ingressos de ultrapassar "O Rei Leão" e se tornar o 5º maior público da história do cinema no Brasil.

O filme soma 15,95 milhões de espectadores e R$ 360 milhões em bilheteria no país, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB) da Ancine, até 2 de setembro.

Com esse total, a produção da Marvel e da Sony já ultrapassou "Vingadores: Guerra Infinita", que havia levado 14,58 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros, e assumiu a sexta posição do ranking histórico, de acordo com dados da Rentrak Brasil.

Quem está à frente

O topo da lista de públicos no Brasil é liderado por "Divertida Mente 2" (22,18 milhões), seguido por "Vingadores: Ultimato" (19,69 milhões), "Titanic" (19,23 milhões) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (17,68 milhões).

Na quinta posição está "O Rei Leão", com 16,29 milhões de espectadores — a próxima marca no caminho do novo "Homem-Aranha".

Recorde também em faturamento

Além da corrida por público, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já é a maior bilheteria live-action da história do país. O longa superou os R$ 338 milhões acumulados por "Vingadores: Ultimato" e se tornou também o maior sucesso da Sony Pictures nos cinemas brasileiros.

Mundialmente, a produção já passou de US$ 2,2 bilhões em bilheteria e está entre as dez maiores arrecadações da história do cinema.