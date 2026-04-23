Relembre 7 momentos icônicos da carreira de Michael Jackson

A estreia da cinebiografia “Michael” nos cinemas nesta quinta-feira, 23, coloca o cantor Michael Jackson de volta aos holofotes. O longa chega após um processo de produção marcado por atrasos, mudanças no roteiro e refilmagens, e deve atrair grande público logo no primeiro fim de semana.

Segundo projeções publicadas pelo portal Deadline, o filme pode arrecadar entre US$ 55 milhões e US$ 60 milhões apenas nos Estados Unidos. Se o desempenho se confirmar, a produção tem potencial para superar o recorde de abertura de cinebiografias musicais e se firmar como um dos maiores lançamentos recentes do gênero.

Dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, o filme acompanha a trajetória do artista desde os tempos do Jackson 5 até o auge da carreira solo. A produção também aposta no apelo emocional e nostálgico ao revisitar performances e episódios que marcaram a história da música pop.

A seguir, relembre sete momentos que ajudam a explicar por que Michael Jackson se tornou um dos artistas mais influentes de todos os tempos:

1. Início com o Jackson 5

Michael Jackson começou a carreira ainda criança, aos 11 anos, como integrante do Jackson 5. O grupo, formado com seus irmãos, fez história ao se tornar o primeiro a emplacar seus quatro primeiros singles diretamente no topo das paradas: “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” e “I’ll Be There”.

2. “Thriller” e a revolução do pop

Lançado em 1982, “Thriller” se tornou o álbum mais bem-sucedido da carreira de Jackson. O disco foi o primeiro a gerar sete hits no Top 10 da Billboard e alcançou dezenas de milhões de cópias vendidas, consolidando o cantor como um fenômeno global. O clipe da faixa-título, com cerca de 14 minutos, redefiniu o formato de videoclipe.

3. Moonwalk em “Billie Jean” (Motown 25, 1983)

Em 1983, durante o especial televisivo “Motown 25”, Jackson apresentou pela primeira vez o moonwalk ao público. O passo, executado durante “Billie Jean”, se tornou uma de suas marcas registradas e um dos momentos mais icônicos da cultura pop.

4. “Beat It” e a quebra de barreiras na MTV

Ainda em 1983, o sucesso de “Billie Jean” e “Beat It” ajudou a mudar a programação da MTV, que até então priorizava artistas brancos. Jackson se tornou o primeiro artista negro a ter seus clipes exibidos em alta rotação na emissora, ampliando a visibilidade de músicos negros no canal.

5. “Black or White” e audiência global (1991)

O lançamento de “Black or White”, em 1991, marcou outro recorde. O clipe estreou simultaneamente em centenas de canais ao redor do mundo e foi assistido por mais de 500 milhões de pessoas em cerca de 30 países, tornando-se uma das maiores estreias da história da televisão.

6. “They Don’t Care About Us” com o Olodum (1996)

Em 1996, Jackson gravou parte do clipe de “They Don’t Care About Us” em Salvador, com o grupo Olodum. A produção reuniu cerca de 200 músicos e milhares de pessoas no Pelourinho. O vídeo, que também teve cenas no Rio de Janeiro, se tornou um dos mais assistidos do artista no YouTube, com mais de 1 bilhão de visualizações.

7. Show do intervalo do Super Bowl (1993)

A apresentação de Jackson no intervalo do Super Bowl de 1993 é considerada um marco na história do evento. O show, que durou cerca de 12 minutos, foi assistido por mais de 130 milhões de pessoas e ajudou a consolidar o espetáculo como um dos momentos mais importantes da final da NFL.