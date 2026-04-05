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Cinebiografia 'Michael' mira abertura histórica nas bilheterias

Filme sobre o Rei do Pop deve ter uma das maiores estreias já registradas para uma cinebiografia musical

Michael: Expectativa do mercado indica abertura forte nos EUA (Glen Wilson / Lionsgate)

Michael: Expectativa do mercado indica abertura forte nos EUA (Glen Wilson / Lionsgate)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de abril de 2026 às 06h37.

A cinebiografia “Michael”, que retrata a vida de Michael Jackson, chega aos cinemas no próximo dia 23 de abril cercada de expectativa e com números iniciais que já chamam atenção da indústria.

Recorde da categoria de cinegrafias musicais

Segundo projeções publicadas pelo Deadline, o longa deve arrecadar entre US$ 55 milhões e US$ 60 milhões apenas no fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Se a previsão se confirmar, o filme pode superar o recorde atual de abertura para cinebiografias musicais, consolidando-se como um dos maiores lançamentos do gênero nos últimos anos. O desempenho inicial é visto como reflexo direto do interesse global pelo artista, considerado um dos maiores nomes da história da música.

Sobre o que é o filme?

Dirigido por Antoine Fuqua, o longa acompanha a trajetória de Jackson desde os tempos do Jackson 5 até sua ascensão como ícone pop mundial. No papel principal está Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, em sua estreia no cinema.

Além da forte expectativa de público, o projeto também se apoia no apelo emocional e nostálgico da carreira do artista. A promessa é revisitar performances icônicas e momentos marcantes da vida pessoal, o que pode ampliar o alcance do filme para além dos fãs mais fiéis.

Outro fator que pesa a favor é o histórico recente de cinebiografias musicais de sucesso. Produções como “Bohemian Rhapsody” mostraram que o gênero ainda tem grande força comercial, especialmente quando aliado a figuras de impacto global.

Veja o trailer do filme:

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