Cinebiografia 'Michael' mira abertura histórica nas bilheterias

A cinebiografia “Michael”, que retrata a vida de Michael Jackson, chega aos cinemas no próximo dia 23 de abril cercada de expectativa e com números iniciais que já chamam atenção da indústria.

Recorde da categoria de cinegrafias musicais

Segundo projeções publicadas pelo Deadline, o longa deve arrecadar entre US$ 55 milhões e US$ 60 milhões apenas no fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Se a previsão se confirmar, o filme pode superar o recorde atual de abertura para cinebiografias musicais, consolidando-se como um dos maiores lançamentos do gênero nos últimos anos. O desempenho inicial é visto como reflexo direto do interesse global pelo artista, considerado um dos maiores nomes da história da música.

Sobre o que é o filme?

Dirigido por Antoine Fuqua, o longa acompanha a trajetória de Jackson desde os tempos do Jackson 5 até sua ascensão como ícone pop mundial. No papel principal está Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, em sua estreia no cinema.

Além da forte expectativa de público, o projeto também se apoia no apelo emocional e nostálgico da carreira do artista. A promessa é revisitar performances icônicas e momentos marcantes da vida pessoal, o que pode ampliar o alcance do filme para além dos fãs mais fiéis.

Outro fator que pesa a favor é o histórico recente de cinebiografias musicais de sucesso. Produções como “Bohemian Rhapsody” mostraram que o gênero ainda tem grande força comercial, especialmente quando aliado a figuras de impacto global.

Veja o trailer do filme: