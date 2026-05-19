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Putin visita China em meio a impasse geopolítico e negociações sobre gás

Pequim tenta reforçar imagem de potência estável enquanto amplia cooperação energética com Moscou

Xi Jinping e Vladimir Putin: líderes de China e Rússia se reúnem em Pequim para discutir energia, guerra na Ucrânia e parceria estratégica. (Sergei BOBYLYOV/POOL/AFP/Sputnik )

Xi Jinping e Vladimir Putin: líderes de China e Rússia se reúnem em Pequim para discutir energia, guerra na Ucrânia e parceria estratégica. (Sergei BOBYLYOV/POOL/AFP/Sputnik )

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12h54.

O presidente da China, Xi Jinping, receberá nesta semana o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Pequim, em uma visita que busca reforçar a parceria estratégica entre os dois países em meio ao aumento das tensões globais.

A viagem acontece menos de uma semana após a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China. Para analistas ouvidos pela Reuters, Pequim tenta se posicionar como uma potência “estável e previsível” em um cenário marcado por guerras, disputas comerciais e crise energética.

A visita será a 25ª ida de Putin à China e foi apresentada por Moscou e Pequim como mais uma demonstração da parceria “para todas as condições” entre os dois países.

A China tenta equilibrar sua aproximação com a Rússia enquanto procura manter relações econômicas estáveis com parceiros ocidentais.

Pequim afirma atuar como mediadora no conflito entre Rússia e Ucrânia e diz manter posição neutra na guerra. Ao mesmo tempo, Putin declarou recentemente que China e Rússia seguem apoiando os “interesses centrais” uma da outra.

Para Ian Storey, pesquisador do ISEAS-Yusof Ishak Institute, em Singapura, o encontro envia uma mensagem clara ao Ocidente.

“Qualquer tentativa dos Estados Unidos de separar China e Rússia está destinada ao fracasso”, afirmou o especialista.

Energia deve dominar negociações

Um dos principais temas da reunião será a ampliação da cooperação energética entre os países.

Rússia e China avançaram no ano passado nas negociações para construir o gasoduto Power of Siberia 2, projeto que ampliaria significativamente o fornecimento de gás russo ao mercado chinês. Ainda há divergências sobre preços e condições comerciais.

A crise energética provocada pelos conflitos envolvendo o Irã pode fortalecer a posição da Rússia nas negociações, avaliou um especialista do setor ouvido pela agência.

Atualmente, a China já é a maior compradora de petróleo russo, incluindo cargas marítimas e fornecimento por oleodutos. Parte relevante das transações é realizada em yuan, moeda chinesa, como alternativa às restrições financeiras impostas pelo Ocidente após a guerra na Ucrânia.

Ocidente pressiona Pequim sobre guerra na Ucrânia

Governos ocidentais seguem pressionando a China para usar sua influência sobre Moscou e tentar encerrar a guerra na Ucrânia.

Especialistas, porém, avaliam que Pequim dificilmente adotará uma postura de pressão direta sobre Putin.

Segundo Ian Storey, uma derrota russa na Ucrânia poderia enfraquecer politicamente o Kremlin e alterar o equilíbrio estratégico desejado pela China.

Por isso, afirmou o pesquisador à Reuters, Pequim deve continuar oferecendo apoio diplomático e econômico à Rússia, além de manter cooperação tecnológica em setores considerados de uso dual — civil e militar.

Desde o endurecimento das sanções ocidentais, a Rússia passou a aprofundar sua dependência econômica da China, especialmente nos setores de energia e comércio exterior.

Moscou também tenta fechar novos acordos de fornecimento de petróleo e gás durante a visita.

Em declaração recente, Vladimir Putin afirmou que os dois países já alcançaram “alto grau de consenso” sobre novos avanços na cooperação energética.

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