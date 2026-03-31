Salvador por quem sabe: o roteiro para viver a capital baiana por outro ângulo

Vai a Salvador? Se não for a primeira vez, deixe de fora o roteiro óbvio do Pelourinho ao Farol da Barra que estampa os cartões-postais. A capital baiana é cheia de camadas, e a verdadeira sofisticação muitas vezes se esconde em rooftops discretos, museus que abrigam bistrôs contemporâneos e ateliês que costuram a nova identidade da moda brasileira.

Para navegar por essa Bahia que pulsa entre a tradição e o frescor contemporâneo, a fundadora da plataforma Nordestesse, Daniela Falcão, traçou um roteiro de "insider" que privilegia o repertório e o tempo. Feito exclusivamente para a Casual EXAME, ele traz gastronomia, cultura e experiências, hospedagem e moda.

Veja abaixo o roteiro para cinco dias na capital da Bahia:

Gastronomia: entre o clássico e a vanguarda

A cena gastronômica soteropolitana vive um momento de efervescência, com a união entre arquitetura histórica a menus que reinterpretam o dendê com técnicas globais. Falcão dá três opções de restaurantes para acompanhar essa toada:

Ori Rooftop

No topo do Villa Andrea Hotel, oferece uma das vistas mais impactantes do Centro Histórico. A dica de Daniela é o abarajé — um híbrido de acarajé e abará, leve e sem fritura, criação do chef Fabrício Lemos.

Preta no MAC

Localizado no Museu de Arte Contemporânea, é o refúgio perfeito após uma visita às exposições. O café ao ar livre e a cozinha baiana contemporânea respeitam a tradição em um cenário que convida ao ócio.

Manga

Sob o comando da chef Katrin Bassi, o restaurante foca em ingredientes locais com técnica apurada. As sobremesas premiadas são a assinatura final de um dos endereços mais consistentes da cidade.

Mini Bar Gem

Para encerrar a noite com exclusividade, este espaço intimista com clima de speakeasy aposta em coquetelaria de precisão e pratos para compartilhar.

Cultura e experiências: o som e a forma da Bahia

Salvador é uma cidade para ser ouvida e vista sem pressa. Acessa um repertório cultural que vai do erudito ao popular, e vai muito além das belíssimas paisagens praianas. Para consumir a cultura da capital, Falcão separou quatro lugares para conhecer durante a estadia:

Cine Glauber Rocha

Um clássico revitalizado na Praça Castro Alves que une charme nostálgico e uma vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.

OSBA na Concha Acústica

Os concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, são imperdíveis por fundirem o erudito com o brega e o axé — uma síntese perfeita do espírito baiano.

Museus (MAM e MAC)

Seja no Solar do Unhão (MAM) ou na Graça (MAC), a imersão na arte local é obrigatória. A dica de Daniela é emendar o passeio com o almoço no restaurante Preta, que integra os espaços de forma natural.

Compras com identidade: o novo design baiano

Para quem busca investir em peças com sotaque e propósito, a cidade revela marcas que estão redefinindo a moda autoral brasileira. Aqui vão quatro lugares para ver esse estilo de perto:

Ateliê Mão de Mãe

Referência em crochê e trabalho manual, as peças são verdadeiras esculturas vestíveis que carregam o DNA artesanal da Bahia.

Dendezeiro

Uma das marcas mais quentes do momento, reinterpreta códigos urbanos e culturais com um olhar contemporâneo e disruptivo.

Boah

O endereço certo para o guarda-roupa de balneário: peças fluidas, leves e sofisticadas que acompanham o ritmo do almoço ao pôr do sol.

Dua

No Rio Vermelho, esta marca de acessórios e objetos para casa mistura sementes, moedas antigas e latão banhado a ouro em criações que fogem de qualquer clichê turístico.

Onde se hospedar: luxo e localização

Por fim, para garantir um bom pouso na capital baiana, separamos dois hotéis da lista dos 50 Melhores Hotéis do Brasil segundo ranking Casual 2025:

Fera Palace Hotel

O icônico edifício Art Déco na Rua Chile oferece o rooftop com piscina mais desejado da cidade e uma atmosfera que remete aos tempos áureos do centro.

Hotel Fasano Salvador

Localizado na Praça Castro Alves, é a escolha para quem busca o padrão de serviço consistente da grife, com uma vista silenciosa e elegante para a baía.