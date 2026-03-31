Salvador por quem sabe: o roteiro para viver a capital baiana por outro ângulo

Salvador: o roteiro exclusivo da Casual EXAME (Carolina Gehlen/Exame)
Repórter de Casual
Publicado em 31 de março de 2026 às 13h43.
Vai a Salvador? Se não for a primeira vez, deixe de fora o roteiro óbvio do Pelourinho ao Farol da Barra que estampa os cartões-postais. A capital baiana é cheia de camadas, e a verdadeira sofisticação muitas vezes se esconde em rooftops discretos, museus que abrigam bistrôs contemporâneos e ateliês que costuram a nova identidade da moda brasileira.
Para navegar por essa Bahia que pulsa entre a tradição e o frescor contemporâneo, a fundadora da plataforma Nordestesse, Daniela Falcão, traçou um roteiro de "insider" que privilegia o repertório e o tempo. Feito exclusivamente para a Casual EXAME, ele traz gastronomia, cultura e experiências, hospedagem e moda.
Veja abaixo o roteiro para cinco dias na capital da Bahia:
A cena gastronômica soteropolitana vive um momento de efervescência, com a união entre arquitetura histórica a menus que reinterpretam o dendê com técnicas globais. Falcão dá três opções de restaurantes para acompanhar essa toada:
No topo do Villa Andrea Hotel, oferece uma das vistas mais impactantes do Centro Histórico. A dica de Daniela é o abarajé — um híbrido de acarajé e abará, leve e sem fritura, criação do chef Fabrício Lemos.
Localizado no Museu de Arte Contemporânea, é o refúgio perfeito após uma visita às exposições. O café ao ar livre e a cozinha baiana contemporânea respeitam a tradição em um cenário que convida ao ócio.
Sob o comando da chef Katrin Bassi, o restaurante foca em ingredientes locais com técnica apurada. As sobremesas premiadas são a assinatura final de um dos endereços mais consistentes da cidade.
Para encerrar a noite com exclusividade, este espaço intimista com clima de speakeasy aposta em coquetelaria de precisão e pratos para compartilhar.
Salvador é uma cidade para ser ouvida e vista sem pressa. Acessa um repertório cultural que vai do erudito ao popular, e vai muito além das belíssimas paisagens praianas. Para consumir a cultura da capital, Falcão separou quatro lugares para conhecer durante a estadia:
Um clássico revitalizado na Praça Castro Alves que une charme nostálgico e uma vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.
Os concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, são imperdíveis por fundirem o erudito com o brega e o axé — uma síntese perfeita do espírito baiano.
Seja no Solar do Unhão (MAM) ou na Graça (MAC), a imersão na arte local é obrigatória. A dica de Daniela é emendar o passeio com o almoço no restaurante Preta, que integra os espaços de forma natural.
Para quem busca investir em peças com sotaque e propósito, a cidade revela marcas que estão redefinindo a moda autoral brasileira. Aqui vão quatro lugares para ver esse estilo de perto:
Referência em crochê e trabalho manual, as peças são verdadeiras esculturas vestíveis que carregam o DNA artesanal da Bahia.
Uma das marcas mais quentes do momento, reinterpreta códigos urbanos e culturais com um olhar contemporâneo e disruptivo.
O endereço certo para o guarda-roupa de balneário: peças fluidas, leves e sofisticadas que acompanham o ritmo do almoço ao pôr do sol.
No Rio Vermelho, esta marca de acessórios e objetos para casa mistura sementes, moedas antigas e latão banhado a ouro em criações que fogem de qualquer clichê turístico.
Por fim, para garantir um bom pouso na capital baiana, separamos dois hotéis da lista dos 50 Melhores Hotéis do Brasil segundo ranking Casual 2025:
O icônico edifício Art Déco na Rua Chile oferece o rooftop com piscina mais desejado da cidade e uma atmosfera que remete aos tempos áureos do centro.
Localizado na Praça Castro Alves, é a escolha para quem busca o padrão de serviço consistente da grife, com uma vista silenciosa e elegante para a baía.