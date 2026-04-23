Como terminou 'Cangaço Novo'? Relembre a 1ª temporada da série

O final da primeira temporada de "Cangaço Novo" termina com morte, violência e a promessa de uma guerra aberta no sertão. A série do Prime Video encerrou sua trama inicial com conflitos intensificados entre os Vaqueiros e a família Maleiro, deixando caminhos abertos para a continuação.

Ao longo dos episódios, a história acompanha Ubaldo, que retorna à cidade de Cratará e acaba assumindo o legado do pai biológico, Amaro Vaqueiro. No último capítulo, o personagem já está completamente inserido no universo do cangaço moderno e passa a agir como líder do grupo.

O que acontece no final da 1ª temporada de 'Cangaço Novo'?

O desfecho de "Cangaço Novo" é marcado por uma escalada de tensão entre os grupos rivais. Após uma série de confrontos, a situação foge do controle quando aliados dos Maleiros atacam diretamente a comunidade dos Vaqueiros.

O momento mais impactante ocorre com o incêndio da igreja, que se transforma no ponto central do episódio final. A cena simboliza a ruptura definitiva entre os lados e marca o início de um conflito ainda maior.

Ernesto morre em 'Cangaço Novo'?

O Ernesto, pai adotivo de Ubaldo, morre no final da primeira temporada. Ele é agredido durante a invasão que antecede o incêndio da igreja e não resiste aos ferimentos. Ubaldo ainda tenta resgatá-lo, mas o personagem já está morto quando é retirado do local.

A morte de Ernesto funciona como um ponto de virada para Ubaldo, que perde a principal figura que o mantinha ligado a uma vida fora da violência.

Final consolida guerra entre Vaqueiros e Maleiros

O ataque à igreja e a morte de Ernesto consolidam o conflito entre os Vaqueiros e os Maleiros. Até então marcado por disputas políticas e territoriais, o confronto passa a ser pessoal e direto.

Ao mesmo tempo, Ubaldo já havia cruzado um limite importante ao longo da temporada, abandonando sua postura inicial de evitar mortes e assumindo uma posição mais violenta dentro do grupo.

O que esperar da 2ª temporada

O final deixa claro que a história está longe de terminar. Com a morte de Ernesto e o agravamento dos conflitos, Ubaldo deve seguir movido por vingança.

A série encerra sua primeira fase indicando que a disputa por poder em Cratará deve se intensificar, com novos confrontos, alianças e consequências para os personagens centrais. A tendência é que o embate entre os Vaqueiros e a família Maleiro ganhe escala, com impactos diretos sobre a população local e o equilíbrio político da região.

Além disso, personagens como Dinorah e Dilvânia devem assumir papéis ainda mais decisivos dentro do grupo, enquanto a violência tende a se tornar mais presente na condução dos conflitos. Com os limites já rompidos, a nova fase deve aprofundar a tensão e explorar as consequências das escolhas feitas ao longo da primeira temporada.

A segunda temporada de "Cangaço Novo" estreia em 24 de abril no Prime Video, com sete episódios liberados de uma só vez.