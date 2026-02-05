Super Bowl 2026: como Seahawks e Patriots chegaram à final da NFL?

Seattle Seahawks e New England Patriots vão disputar o Super Bowl 2026, final da NFL, no próximo domingo, 8, às 20h30 (horário de Brasília). O jogo será realizado no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

A decisão marca o reencontro entre as equipes no Super Bowl após 11 anos. O confronto reedita a final da temporada 2014-15, vencida pelos Patriots, em um duelo que segue entre os mais lembrados da história recente da liga.

Como chegam os times à final da Super Bowl 2026?

O New England Patriots garantiu o título da AFC ao vencer o Denver Broncos por 10 a 7, fora de casa, na final da conferência. Antes da decisão, a equipe avançou nos playoffs eliminando o Los Angeles Chargers, no Wild Card, e o Houston Texans, na semifinal. A sequência recolocou o time na final da NFL após alguns anos fora da disputa.

Esta será a primeira participação do Patriots no Super Bowl desde a saída de Tom Brady, quarterback que liderou a fase mais vitoriosa da história da franquia. Ao longo da passagem pelo time, Brady comandou a equipe em seis títulos de Super Bowl.

Já o Seattle Seahawks chegou ao Super Bowl com uma campanha mais curta na pós-temporada. A equipe terminou a fase regular com a melhor campanha da NFC, o que garantiu vaga direta na semifinal dos playoffs. Na sequência, venceu o San Francisco 49ers e, na final da conferência, superou o Los Angeles Rams por 31 a 27, confirmando a classificação para a decisão.

Seahawks e Patriots asseguraram a vaga no último domingo, 25, ao vencerem as finais de conferência.

Quando é a final do Super Bowl e que horas começa?

O Super Bowl LX acontece no domingo, 8 de fevereiro, com início marcado para 20h30. A partida será disputada no Levi’s Stadium, estádio localizado em Santa Clara, na região da baía de San Francisco, na Califórnia.

Onde assistir Seahawks x Patriots ao vivo no Super Bowl 2026?

A final da NFL entre terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+, dentro do Plano Premium. A partida também deve ter cobertura em tempo real em portais esportivos e canais oficiais da liga.