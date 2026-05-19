Flávio Bolsonaro admite ter visitado Vorcaro após prisão do banqueiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu que esteve na casa de Daniel Vorcaro após a prisão do banqueiro ser relaxada, no fim de 2025. A revelação ocorre após ter vazado o encontro pessoal entre o presidenciável e o controlador do extinto Banco Master. À época, Vorcaro estava com tornozeleira eletrônica e cumprindo medidas cautelares.

Flávio disse a parlamentares do PL na manhã desta terça-feira, 19, que a reunião na casa de Vorcaro foi no fim de 2025, com o intuito de "botar um ponto final nessa história" e dizer que não manteria relação com o investigado. A jornalistas, o senador confirmou a informação.

"Nesse momento é que nós vamos a ver que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave e em função disso eu vou trago aqui para vocês. Eu falei lá dentro para os deputados. Eu estive com ele (Vorcaro) mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história e dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco", afirmou o senador Flávio Bolsonaro.

O encontro pessoal entre os dois foi revelado pelo portal Metrópoles. A publicação do portal The Intercept Brasil contendo mensagens e áudios que expunham a relação próxima entre o senador e Vorcaro, bem como os pedidos e cobranças de Flávio de dezenas de milhões de reais para o financiamento do filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro, desataram uma crise na campanha presidencial bolsonarista.

Vorcaro foi preso quando tentava deixar o país, no aeroporto de Guarulhos, em 29 de novembro de 2025. Um dia antes, Flávio Bolsonaro enviou mensagens ao banqueiro chamando-o de irmão e cobrando repasses ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O dono do Master foi liberado, com a condição de cumprir medidas cautelares, no início de dezembro de 2025, mas voltou a ser preso preventivamente em 4 de março deste ano.

"Foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme", completou o senador, que até o momento não revelou os nomes dos demais patrocinadores da produção.

Flávio mudou de versão ao longo dos meses sobre sua relação com Vorcaro. Em março deste ano, disse publicamente que não mantinha nenhuma relação com o controlador do Master.

Após a revelação de mensagens e áudios entre os dois pelo The Intercept, na semana passada, o senador disse que o contrato era somente sobre patrocínio para o filme e que tinha mentido anteriormente porque havia um contrato firmado com Vorcaro que previa o sigilo. Fláivo, porém, tem dito que não tinha envolvimento direto na produção do filme.