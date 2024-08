Quem são os filhos de Silvio Santos? Conheça a família do apresentador

A televisão brasileira perdeu um de seus apresentadores mais tradicionais e icônicos neste sábado, 17. Silvio Santos, de 93 anos, morreu em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1), segundo o hospital Albert Einstein, onde estava internado.

Com uma vasta trajetória na emissora, Silvio foi um dos principais nomes da TV brasileira. Entre entrevistas com boa parte dos presidentes do país, quadros memoráveis e apresentação de novas celebridades, o apresentador trabalhou por mais de 65 anos.

A carreira longa combina com a família, também extensa, de Silvio. Ele deixa seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos.

Quem são os filhos do Silvio Santos?

Ao longo de sua vida, Silvio Santos teve seis filhas.

Do primeiro casamento, com Maria Aparecida Vieira, nasceram Cintia Abravanel e Silvia Abravanel -- Silvia foi adotada pelo casal com poucos dias de vida. A primeira esposa do apresentador morreu em 1977 por complicações de um câncer de estômago.

Anos depois, no segundo casamento, com Iris Abravanel, nasceram Daniela Beyruti, Patrícia, Rebeca e Renata.