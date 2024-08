Qual era o verdadeiro nome de Silvio Santos? E o porquê da escolha de seu nome artístico

Praticamente patrono da televisão brasileira, o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, ou Senor Abravanel, morreu neste sábado, 17, aos 93 anos. Acontece que o nome pelo qual a imensa maioria dos brasileiros o conheciam era artístico.

Nos anos 1980, Silvio explicou que é descendente de Dom Isaac Abravanel, judeu financista responsável pelas finanças de Portugal e da Espanha no século 15.

"É Senor, porque eu sou dom. O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha, depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: 'Você fica e o seu povo, o povo judeu, vai'. Ele falou: 'Não, o povo judeu vai e eu vou junto'. E foi para Salônica, na Grécia”, alegou Silvio Santos em resposta à pergunta de uma telespectadora na época.

“Meu pai e meu avô tiveram o título de senor dom Abravanel, aqui no Brasil não existe dom. No ano de mil quatrocentos e noventa e quantos, o dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, e então disseram para o meu pai: 'Que dom? Dom é frescura'. Então ele colocou Senor, que quer dizer dom Abravanel", completou.

Seu verdadeiro nome, no entanto, não era nem de longe um segredo. O assunto, inclusive, foi abordado por seu neto, o ator e cantor Tiago Abravanel. Durante sua participação no BBB 22, Tiago afirmou: "Nem Silvio, nem Santos!".

Por que Silvio Santos?