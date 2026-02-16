'O Agente Secreto' vence prêmio Spirit do cinema independente

O filme O Agente Secreto” conquistou neste domingo, 15, em Los Angeles, o prêmio Spirit do cinema independente na categoria de melhor filme estrangeiro, consolidando-se rumo ao Oscar, que encerra a temporada de premiações de Hollywood.

O longa, que acompanha um ex-acadêmico perseguido por pistoleiros após enfrentar pressões governamentais, superou fortes concorrentes como o espanhol Sirât, com o qual também disputará os prêmios da Academia, que serão realizados em 15 de março.

“Tomara que o sucesso de um filme como ‘O Agente Secreto’ dê mais visibilidade ao cinema brasileiro”, disse o diretor Kleber Mendonça Filho, após receber o Spirit.

“O Agente Secreto” obteve quatro indicações ao Oscar, entre elas as cobiçadas categorias de melhor filme e melhor ator para seu protagonista, Wagner Moura.

As indicações vieram um ano depois de o Brasil levar seu primeiro Oscar, com “Ainda Estou Aqui”, coroado como melhor filme internacional.

“Acho que o cinema brasileiro está de volta depois daquele apagão”, declarou Mendonça Filho, referindo-se à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado à prisão no ano passado por tentativa de golpe de Estado.

“Agora temos cinco ou seis filmes novos no Festival Internacional de Berlim”, acrescentou o cineasta que usou um look completo Zegna para a premiação.

Kleber Mendonça Filho: cineasta vestiu a marca italiana Zegna durante o Spirit Awarrds (Zegna/Divulgação)

Mais cedo, em entrevista à AFP, o diretor afirmou que sente, pessoalmente, as indicações ao Oscar e ao Spirit como a culminação de um ciclo.

“É maravilhoso ter o reconhecimento e o respeito de diferentes espectros da indústria”, comentou o cineasta antes de entrar na 41ª cerimônia dos prêmios do cinema independente, realizada este ano no teatro Hollywood Palladium.

“Acho que este foi um ano muito sólido, e quando vejo ‘O Agente Secreto’ ao lado desses filmes, fico muito orgulhoso”, disse o cineasta de 57 anos.