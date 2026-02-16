Pop

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração

Belo Horizonte: veja os blocos que vão desfilar nesta segunda, 16 (Leo Rodrigues/Agência Brasil/Agência Brasil)

Belo Horizonte: veja os blocos que vão desfilar nesta segunda, 16 (Leo Rodrigues/Agência Brasil/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 06h00.

As ruas de Belo Horizonte receberão nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta segunda, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro, por bairro:

Alípio de Melo

Bloco XibiuZinho | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h30 | Local: Avenida dos Engenheiros, 295.

Anchieta

Bloco Seu Brás | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Braz Cubas, 137.

Barro Preto

Unidos do Barro Preto | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Augusto de Lima, 1826.

Bloco da Horny | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Augusto de Lima, 1845.

Bloco And Roll | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua dos Guajajaras, 2126.

Boa Viagem

Bloco Filhos da PUC MG | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 1620.

Saiba Viver | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida João Pinheiro, 277.

Buritis

Bloco Gandahia | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Moisés Kalil, 300.

Calafate

Bloco Unidos de São Vicente | Data: 16/02/2026 | Horário: 12h | Local: Praça Paulo Sigaud, 65.

Bloco da Cíclica | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h30 | Local: Rua Oeste, 425.

Castelo

Bloco da Anninha | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Altamiro Avelino Soares, 110.

Bloco Circulou BH | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida dos Engenheiros, 690.

Centro

Baianas Ozadas | Data: 16/02/2026 | Horário: 8h | Local: Avenida Afonso Pena, 996.

Bloco Rei | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h30 | Local: Rua Goiás, 41.

Concórdia

Samba do Arco | Data: 16/02/2026 | Horário: 8h | Local: Praça México, 211.

Bloco Afro Filhos de Afonjá | Data: 16/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Antonio Gentil, 230.

Bloco da Pri | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Praça México, 249.

Filhos de Tcha Tcha | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Purus, 517.

Esplanada

Resenha Amigos do Edgar | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Praça Santa Rita, 500.

Bloco Rastaxé | Data: 16/02/2026 | Horário: 17h | Local: Rua Sete de Abril, 485.

Floresta

Bloco Maldito | Data: 16/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua David Campista, 42.

Bloco Corte Devassa | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua dos Tabaiares, 84.

Bloco Arrastão Eletrônico | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 77.

Bloco Noise Music | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Mucuri, 313.

Latinobregarrave | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Praça Comendador Negrão de Lima, 159.

Madagascar | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Marechal Deodoro, 122.

Lagoinha

O Leão da Lagoinha | Data: 16/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Itapecerica, 878.

Lourdes

Daquele Jeito | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua da Bahia, 1764.

Corpo Indocente | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Gonçalves Dias, 1400.

Bloco Me Deixe | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 1509.

Sou Vermelho | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Álvares Cabral, 400.

Padre Eustáquio

Bloco Growth | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Cesário Alvim, 398.

Ribeiro de Abreu

Vemkávê | Data: 16/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Ines Glansman, 15.

Santa Amélia

Bloco da Bia | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Guarapari, 1325.

Bloco Uai Sô! | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Guarapari, 1301.

Santa Efigênia

Me Segura Se Não Eu Caio | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Grão Pará, 759.

Santa Inês

Ebbloco | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h30 | Local: Rua Vicente Risola, 33.

Santa Tereza

Meninos do Morro | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Mármore, 184.

Mindinho Bateria Mirim | Data: 16/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Mármore, 169.

Bloco Alalaor | Data: 16/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Silvianópolis, 231.

Bloco da Cinara | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Mármore, 157.

Santo Agostinho

Pão de Queijo - Xodó de Minas | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Olegário Maciel, 1704.

Bloco Love/Paranoia | Data: 16/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Rodrigues Caldas, 131.

Savassi

Bloco Belorinho | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 1503.

Não Me Entrego Pros Caretas | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Sergipe, 833.

União

Tropa do Serrão | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Antonio Christiano, 685.

