Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

Belo Horizonte: veja os blocos que vão desfilar nesta segunda, 16 (Leo Rodrigues/Agência Brasil/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de Belo Horizonte receberão nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta segunda, com horários e endereço de concentração.
Bloco XibiuZinho | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h30 | Local: Avenida dos Engenheiros, 295.
Bloco Seu Brás | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Braz Cubas, 137.
Unidos do Barro Preto | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Augusto de Lima, 1826.
Bloco da Horny | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Augusto de Lima, 1845.
Bloco And Roll | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua dos Guajajaras, 2126.
Bloco Filhos da PUC MG | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 1620.
Saiba Viver | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida João Pinheiro, 277.
Bloco Gandahia | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Moisés Kalil, 300.
Bloco Unidos de São Vicente | Data: 16/02/2026 | Horário: 12h | Local: Praça Paulo Sigaud, 65.
Bloco da Cíclica | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h30 | Local: Rua Oeste, 425.
Bloco da Anninha | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Altamiro Avelino Soares, 110.
Bloco Circulou BH | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida dos Engenheiros, 690.
Baianas Ozadas | Data: 16/02/2026 | Horário: 8h | Local: Avenida Afonso Pena, 996.
Bloco Rei | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h30 | Local: Rua Goiás, 41.
Samba do Arco | Data: 16/02/2026 | Horário: 8h | Local: Praça México, 211.
Bloco Afro Filhos de Afonjá | Data: 16/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Antonio Gentil, 230.
Bloco da Pri | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Praça México, 249.
Filhos de Tcha Tcha | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Purus, 517.
Resenha Amigos do Edgar | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Praça Santa Rita, 500.
Bloco Rastaxé | Data: 16/02/2026 | Horário: 17h | Local: Rua Sete de Abril, 485.
Bloco Maldito | Data: 16/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua David Campista, 42.
Bloco Corte Devassa | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua dos Tabaiares, 84.
Bloco Arrastão Eletrônico | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 77.
Bloco Noise Music | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Mucuri, 313.
Latinobregarrave | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Praça Comendador Negrão de Lima, 159.
Madagascar | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Marechal Deodoro, 122.
O Leão da Lagoinha | Data: 16/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Itapecerica, 878.
Daquele Jeito | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua da Bahia, 1764.
Corpo Indocente | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Gonçalves Dias, 1400.
Bloco Me Deixe | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 1509.
Sou Vermelho | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Álvares Cabral, 400.
Bloco Growth | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Cesário Alvim, 398.
Vemkávê | Data: 16/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Ines Glansman, 15.
Bloco da Bia | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Guarapari, 1325.
Bloco Uai Sô! | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Guarapari, 1301.
Me Segura Se Não Eu Caio | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Grão Pará, 759.
Ebbloco | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h30 | Local: Rua Vicente Risola, 33.
Meninos do Morro | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Mármore, 184.
Mindinho Bateria Mirim | Data: 16/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Mármore, 169.
Bloco Alalaor | Data: 16/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Silvianópolis, 231.
Bloco da Cinara | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Mármore, 157.
Pão de Queijo - Xodó de Minas | Data: 16/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Olegário Maciel, 1704.
Bloco Love/Paranoia | Data: 16/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Rodrigues Caldas, 131.
Bloco Belorinho | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 1503.
Não Me Entrego Pros Caretas | Data: 16/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Sergipe, 833.
Tropa do Serrão | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Antonio Christiano, 685.