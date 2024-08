Silvio Santos: onde assistir a 'O Rei da TV', série sobre o apresentador?

A trajetória de Silvio Santos -- muito por causa de seu carisma -- é quase um roteiro de série pronto. Por isso, adaptar sua história para as telas não foi tarefa muito difícil. Além do filme "Silvio", que estreia nos cinemas no dia 5 de setembro, há também uma série sobre o apresentador e dono do SBT.

Disponível no Disney+, a série "O Rei da TV" conta a história de quando Silvio foi diagnosticado com uma doença grave que poderia acabar com sua carreira na televisão. Com os atores José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Guilherme Reis interpretando Silvio Santos em diferentes momentos da vida, a obra tem duas temporadas e um total de 16 episódios.

Assista ao trailer de "O Rei da TV"

Morre Silvio Santos

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1), segundo o hospital Albert Einstein.

Ao final de julho, o apresentador chegou a ficar internado no hospital para se recuperar e tratar a doença. Ele chegou a ter alta, mas duas semanas depois, voltou a ser hospitalizado para realizar exames de imagem.