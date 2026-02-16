Lucas Pinheiro Braathen cai na primeira descida e ficam sem chances de medalha no slalom

Chegou ao fim o sonho de uma segunda medalha para o esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen. O atleta caiu na primeira descida da prova do slalom, na manhã desta segunda-feira, e acabou desclassificado da competição.

Braathen já tem seu nome marcado na História, após conquistar no sábado, 14, a primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno — e logo um ouro, no slalom gigante.

Ontem, Lucas protagonizou um momento simpático nas redes sociais ao interagir com Ronaldinho Gaúcho, uma de suas inspirações como atleta. Após o ex-camisa 10 escrever no X que o esquiador “é um orgulho para todos nós”, Lucas respondeu: “Inacreditável, obrigado por tudo. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui”.