Lucas Pinheiro Braathen cai na primeira descida e ficam sem chances de medalha no slalom

Esquiador brasileiro competia na prova que era sua especialidade, mas acabou desclassificado

Lucas Pinheiro Braathen: primeiro medalhista brasileiro em uma Olimpíada de Inverno ( Jonne Roriz/COB/Reprodução)

Lucas Pinheiro Braathen: primeiro medalhista brasileiro em uma Olimpíada de Inverno ( Jonne Roriz/COB/Reprodução)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 06h45.

Chegou ao fim o sonho de uma segunda medalha para o esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen. O atleta caiu na primeira descida da prova do slalom, na manhã desta segunda-feira, e acabou desclassificado da competição.

Braathen já tem seu nome marcado na História, após conquistar no sábado, 14, a primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno — e logo um ouro, no slalom gigante.

Ontem, Lucas protagonizou um momento simpático nas redes sociais ao interagir com Ronaldinho Gaúcho, uma de suas inspirações como atleta. Após o ex-camisa 10 escrever no X que o esquiador “é um orgulho para todos nós”, Lucas respondeu: “Inacreditável, obrigado por tudo. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui”.

