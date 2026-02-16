Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de São Paulo ( FG Trade/Getty Images)
Repórter
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de São Paulo receberão nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Bloco Afro é di Santo, Bloco Esfarrapado, Bloco Siriricando e o Bloco do Bartantã.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração.
Bloco Afro é di Santo | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Manuel Dias Leme, R. Estevão Fernandes, R. José Serra, R. Anhanduí Mirim, R. Manuel Pinto Guedes, R. Estevão Fernandes, R. Manuel Dias Leme.
Bloco Percussivo AYO | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Nova Era, Praça Monsenhor Escrivá.
Cordão Carnavalesco Cama e Café | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Roberto Simonsen, Pateo do Collegio, Praça Padre Manuel da Nóbrega, R. Quinze de Novembro, Praça Antônio Prado.
Associação Carnavalesca, Filantrópica, Cultural, Desportiva, Recreativa e Social Tô na Rocha | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Rocha, R. Manoel Dutra, R. Santo Antônio, R. Almirante Marques de Leão, R. Una, R. Rocha.
Bloco Esfarrapado | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: R. Treze de Maio, R. Conselheiro Carrão, R. Marques de Leão, R. Una, R. Rocha, Praça 14 Bis, R. Manoel Dutra, R. Maria José, Av. Brig. Luís Antônio, R. Major Diogo, R. Santo Antônio, R. Treze de Maio, R. Conselheiro Carrão.
Bloco Siriricando | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. Santa Isabel, R. Rego Freitas, Largo do Arouche, Av. Vieira de Carvalho.
Bloco do Bartantã | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Santanésia, R. Manuel Joaquim Pera, R. José Maria Cerdeira Diz, R. Augusto Perroni, Av. Benjamim Mansur, R. Nicolau Pereira Lima, R. Augusto Perroni, R. Santanésia.
Masca Folia | Data: 16/02/2026 | Horário: 11h | Local: R. Sgt. Luís Rodrigues Filho, R. Sgt. Feliz Marqueti, R. Sgt. Aires Silva Dias.
Bloco Sudaca | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. São Vicente, 13 ao 180.