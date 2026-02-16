Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Bloco Afro é di Santo, Bloco Esfarrapado, Bloco Siriricando e o Bloco do Bartantã.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de SP hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro, por bairro:

Jardim São Luís

Bloco Afro é di Santo | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Manuel Dias Leme, R. Estevão Fernandes, R. José Serra, R. Anhanduí Mirim, R. Manuel Pinto Guedes, R. Estevão Fernandes, R. Manuel Dias Leme.

Pitituba

Bloco Percussivo AYO | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Nova Era, Praça Monsenhor Escrivá.

Centro

Cordão Carnavalesco Cama e Café | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Roberto Simonsen, Pateo do Collegio, Praça Padre Manuel da Nóbrega, R. Quinze de Novembro, Praça Antônio Prado.

Bela Vista

Associação Carnavalesca, Filantrópica, Cultural, Desportiva, Recreativa e Social Tô na Rocha | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Rocha, R. Manoel Dutra, R. Santo Antônio, R. Almirante Marques de Leão, R. Una, R. Rocha.

Bloco Esfarrapado | Data: 16/02/2026 | Horário: 10h | Local: R. Treze de Maio, R. Conselheiro Carrão, R. Marques de Leão, R. Una, R. Rocha, Praça 14 Bis, R. Manoel Dutra, R. Maria José, Av. Brig. Luís Antônio, R. Major Diogo, R. Santo Antônio, R. Treze de Maio, R. Conselheiro Carrão.

República

Bloco Siriricando | Data: 16/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. Santa Isabel, R. Rego Freitas, Largo do Arouche, Av. Vieira de Carvalho.

Butantã

Bloco do Bartantã | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Santanésia, R. Manuel Joaquim Pera, R. José Maria Cerdeira Diz, R. Augusto Perroni, Av. Benjamim Mansur, R. Nicolau Pereira Lima, R. Augusto Perroni, R. Santanésia.

Vila Prudente

Masca Folia | Data: 16/02/2026 | Horário: 11h | Local: R. Sgt. Luís Rodrigues Filho, R. Sgt. Feliz Marqueti, R. Sgt. Aires Silva Dias.

Barra Funda

Bloco Sudaca | Data: 16/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. São Vicente, 13 ao 180.