Qual era a fortuna de Silvio Santos?

Morreu nesta sábado, 17, o apresentador e dono da emissora SBT, Silvio Santos, aos 93 anos. A informação foi confirmada pelo SBT. Silvio estava internado na capital paulista para tratamento de uma gripe H1N1 desde o início do agosto.

Ao longo da vida, Silvio acumulou uma fortuna bilionária. De acordo com a revista Forbes, o patrimônio era estimado em aproximadamente R$ 1,63 bilhão em 2022.

Um dos apresentadores mais icônicos da televisão brasileira, Silvio Santos sempre teve tino comercial.

Na adolescência, no Rio de Janeiro, sua terra natal, começou a a trabalhar como camelô. Aos 14 anos, Silvio andava pelas ruas do Rio de Janeiro e viu um homem que vendia capinhas para proteção do título de eleitor. Logo resolveu tentar ele mesmo vender os itens.

Mas foi no rádio que descobriu o talento comunicativo. Com seu jeito carismático e uma voz que chamava atenção nas ruas, Silvio foi convidado para fazer teste na Rádio Guanabara, onde venceu um concurso em primeiro lugar. Com 20 anos, se mudou para São Paulo, onde começou a apresentar espetáculos e sorteios em caravanas de artistas.

Conseguiu uma nova vaga como locutor de rádio da Rádio Nacional de São Paulo e a partir daí fez sucesso. Virando apresentador da Globo e, depois, criando sua própria emissora, o SBT.

1 /15 (Silvio_Santos1)

2 /15 (silviosantos)

3 /15 (tiago-abravanel-silvio-santos)

4 /15 Silvio Santos (size_960_16_9_silvio-santos-maos-nova5)

5 /15 Tiago Abravanel mostra foto com seu avô, Silvio Santos, após vencer a prova do líder no BBB 22. (tiago-abravanel-silvio-santos-1280x720-1-1280x720)

6 /15 Silvio Santos; Bolsonaro (Silvio Santos; Bolsonaro)

7 /15 Michel Temer dá 50 reais a Silvio Santos em programa (Michel Temer dá 50 reais a Silvio Santos em programa)

8 /15 Presidente Michel Temer e Silvio Santos, dia 08/01/2018 (Presidente Michel Temer e Silvio Santos, dia 08/01/2018)

9 /15 Lula e Silvio Santos, em encontro em brasília (size_960_16_9_lula-silvio-santos.jpg)

10 /15 Maísa Silva e Silvio Santos (Maísa Silva e Silvio Santos)

11 /15 Silvio Santos (Silvio Santos)

12 /15 Sílvio Santos (size_960_16_9_silvio-santos-panamericano-jpg.jpg)

13 /15 silvio-santos-luciana-prezia-contigo-jpg.jpg (size_960_16_9_silvio-santos-luciana-prezia-contigo-jpg.jpg)

14 /15 Silvio Santos (size_960_16_9_Silvio_Santos_CORRETA.jpg)

15/15 Silvio Santos (size_960_16_9_Silvio-Santos.jpg)

Qual a fortuna de Silvio Santos?

A fortuna de Silvio Santos, fundador do SBT e um dos empresários mais icônicos do Brasil, foi estimada em aproximadamente R$ 1,63 bilhão em 2022, de acordo com a revista Forbes. Ao longo dos anos, o valor da fortuna de Silvio Santos variou, atingindo seu pico em 2013, quando foi estimada em R$ 2,67 bilhões. Atualmente, ele é considerado a 198ª pessoa mais rica do Brasil​.

Quem foi Silvio Santos?

Com seu jeito carismático e comunicador, Silvio Santos fez fortuna como empresário e se tornou um dos maiores apresentadores da televisão brasileira.

Filho de imigrantes judeus, Silvio nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar com 14 anos como camelô nas ruas do Rio, mas logo estreou no rádio e descobriu seu talento como comunicador.

Em 1962, já morando em São Paulo e começando a fazer sucesso, criou o Grupo Silvio Santos, onde para suprir as demandas do Baú da Felicidade, ele criou mais algumas empresas das mais variadas áreas. Ao todo foram dez empreendimentos, que inclui Baú Construtora, a concessionária Vimave e a Marca Filmes.

Com o sucesso como empresário na década de 70, Sílvio já atuava na televisão desde 1961, no programa Baú da Felicidade, que depois viria se tornar o Programa Silvio Santos. Foi então que surgiu em Silvio uma vontade de ter seu próprio canal de televisão, o SBT.