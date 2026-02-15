BBB 26: quem votou em quem no Paredão?

BBB 26: Paredão de carnaval teve três participantes salvos no Bate e Volta (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20h59.
O 5º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de fevereiro. O Líder Jonas indicou Marcelo. A casa votou em Jordana e Samira, que foram para o paredão. Alberto, Breno e Solange já estavam emparedados por não chegarem a um consenso na hora de indicar um brother no "Bloco do Paredão."
Estavam imunes o Líder e Chaiany, imunizada pelo anjo Gabriela.
O Líder Jonas justificou o voto em Marcelo por ter embates com ele e pelo brother ter o chamado de falso.
Jordana, com 10 votos e Samira, com 3, foram emparedadas.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto. A dinâmica consistiu em três etapas. Nas duas primeiras etapas, os confinados tiveram que mostrar concentração e memória afiada para seguir adiante. Já na terceira e última fase, três recipientes livrariam três brothers: Alberto, Breno e Jordana.
O terceiro Paredão da edição foi formado entre Marcelo, Solange Couto e Samira. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.