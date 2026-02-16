Como fica o funcionamento de bancos, Correios e INSS no Carnaval

A folia já toma conta das ruas e altera a rotina do país. Mesmo sem ser considerado feriado nacional, no calendário oficial deste ano, a União decidiu que a segunda e a terça-feira de carnaval são "ponto facultativo". O mesmo vale para a quarta-feira de cinzas, que terá ponto facultativo até as 14h. No entanto, cada estado tem legislação própria sobre o assunto.

Por conta disso, na segunda e na terça-feira de carnaval, bancos, agências do INSS e dos Correios, por exemplo, não abrem. Já muitos estabelecimentos, como shoppings e supermercados, operam em horário especial.

Nesses dias, as compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo a TED, mas o Pix funcionará normalmente. As atividades serão retomadas na quarta-feira, a partir das 12h. Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de três horas de atendimento presencial, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Boletos de cobrança e contas de consumo — como água, energia e telefone — com vencimento nos dias em que não há compensação (16 e 17) poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, no dia 18. Já no caso de tributos e impostos que vençam nos dias sem compensação bancária, é necessário antecipar o pagamento.

Os Correios informaram que o expediente também será retomado na quarta-feira, a partir das 12h. Nesse período, a empresa estará disponível por meio do atendimento automatizado da atendente virtual no site, por telefone, WhatsApp e chat.

Da mesma forma, o atendimento nas agências do INSS será retomado às 14h da quarta-feira, exclusivamente para segurados com perícia médica ou avaliação social previamente agendadas. A partir de quinta-feira, as unidades voltarão a funcionar normalmente, em horário habitual.

Durante o carnaval, a central telefônica 135 funcionará normalmente, das 7h às 22h. O site e o aplicativo Meu INSS continuarão disponíveis 24 horas por dia, permitindo o acesso a serviços e informações sem interrupção.

No caso dos supermercados, cada rede varejista define se vai operar em horário especial ou não.